به گزارش خبرنگارمهر، نسرین سلطانخواه عصر امروز سه شنبه در همایش توانمندسازی تعاونی های دانش بنیان در تهران با اشاره به تفاهم نامه ای که بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت تعاون در 15 اردیبهشت سال جاری منعقد شده بود، گفت: خوشبختانه امروز شاهد به ثمر رسیدن آن تفاهم نامه در زمینه ایجاد تعاونی های دانش بنیان در کشور هستیم .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به شکل گیری اساسنامه شرکتهای تعاونی دانش بنیان و تصویب حمایت از آن، اظهار داشت: در حال حاضر برای عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی دهه 70 را دهه توسعه آموزش عالی و تربیت نیروی متخصص دانست، از دهه 80 به عنوان توسعه پژوهش یاد کرد و اظهارداشت: دهه 90 را باید دهه تبدیل دانش به اشتغال ، خدمات و تولید بدانیم به نحوی که در این دهه دانش و فناروی باید پایه و اساس کار قرار گیرد.

سلطانخواه قرار گرفتن کسب و کار و اقتصاد در پایه دانش بنیان را تشکیل دهنده چرخهای اصلی توسعه کشور دانست و افزود: باید تلاش شود امکان اشتغال دانش بنیان در بخش غیر دولتی و خصوصی فراهم شود، بنابراین توجه اصلی اشتغال باید کسب درآمد باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بین معنویت انسان و اشتغال ارتباط وجود دارد به نحوی که آموزه های دینی ما می گوید محل خروج ایمان دروازه های فقر است ، گفت: پس باید اشتغال دانش بنیان را در کشور توسعه دهیم.

سلطانخواه وظیفه ایجاد اشتغال را در کشور مربوط به بخشهای مختلف دانست و سهمی را نیز برای معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و بنیاد علمی نخبگان قائل شد و افزود: تعاونی های دانش بنیان باید زمینه ایجاد اشتغال مولد را فراهم کنند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیتهای تعاونی ها ، تصریح کرد: دولت نهم اشتغال را یکی از محوری ترین برنامه خود قرار داده بود و به همین دلیل طرح بنگاههای کوچک زودبازده اجرا شد اما به جرات می توان گفت در دولت دهم موضوع تعاونی های دانش بنیان از بنگاههای زودبازده در پله بالاتری قرار دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر توانمند سازی تعاونی های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: فراهم کردن سازوکارهای مناسب رشد افراد در بخش تعاون و استفاده از ظرفیتها می تواند کارساز باشد، بنابراین در تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون داشتیم، علاوه بر موضوع اعطای وام و ایجاد تعاونی های دانش بنیان، موفقیت و اثربخشی این تعاونی را نیز مدنظر قرار دادیم.

در این همایش اولین قرآن دیجیتال لمسی کشور توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد. همچنین سامانه پیام کوتاه بانکداری اسلامی در بانک توسعه تعاون نیز با شماره 10007007 توسط معاون رئیس جمهور به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

از طریق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، 150 طرح با هزینه 400 میلیارد ریال و اشتغال زایی 2 هزار و 400 نفر نیز طی روز جاری به بهره برداری رسید.

همچنین تمامی شعب بانک توسعه تعاون نیز امروز سه شنبه به سامانه متمرکز بانکداری الکترونیک متصل شدند.