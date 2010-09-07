چهار خانه بهداشت در پاکدشت احداث می شود

دکتر مرضیه وحید دستجردی که به عنوان نماینده رئیس جمهور در دور سوم سفر هیئت دولت به استان تهران در پاکدشت حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: شش مرکز بهداشت و درمان شهری و روستایی در این منطقه در حال ساخت است و دو مرکز بهداشتی و درمانی شهری نیز احداث شده که از مصوبات سفرهای اول و دوم بوده و به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: دو پایگاه اورژانس شهری ساخته شده و به بهره برداری رسیده و آنچه که مورد نیاز امروزه شهرستان است، همین پایگاه جدید اورژانس شهری و چهارخانه بهداشت در نفاط مختلف پاکدشت است.

این مسئول افزود: به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید شده که این چهار خانه بهداشت، در صورت وجود امکانات، به سرعت ساخته شود و اگر امکان ساخت و ساز نیست، خرید خدمت شود؛ یعنی همان کاری که دانشگاههای دیگر نیز انجام داده و موفق بوده اند.

پاکدشت می تواند استان شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به عقب ماندگی شهرستان پاکدشت در دوران رژیم ستمشاهی، تأکید کرد: آنچه که قبل از انقلاب بود، فقر و محرومیت پاکدشت بود، ولی امروز شهرستانی با این وسعت و جمعیت وجود دارد؛ شهرستانی که 13 سال قدمت دارد و کم کم احساس می شود که پاکدشت می تواند تبدیل به استان شود.

وی افزود: قبل از انقلاب در کل شهرستان ورامین که پاکدشت هم جزو آن بود، هشت پزشک بیشتر نبود اما امروز پزشکان و متخصصان زیادی در پاکدشت و ورامین وجود دارند.

دستجردی بیان داشت: کارهای بسیار بزرگ و ارزنده ای در دولتهای نهم و دهم در این شهرستان انجام شده که قابل قیاس با کارهای دوره های قبل نیست.

وی افزود: مردم این منطقه، متدین و قدرشناس هستند و دولت هر چقدر برای آنها تلاش کند، کم کرده و باید شبانه روزی تلاش کند.

پیشرفت 25 درصدی بیمارستان 100 تختخوابی

نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به بازدید از روند احداث بیمارستان شهدای پاکدشت، از پیشرفت 25 درصدی این پروژه خبر داد و افزود: به طور حتم، پیشرفت فیزیکی این پروژه که از سال 88 آغاز شده، شایسته مردم این شهرستان نیست.

وی تأکید کرد: در جلسه ای که نمایندگان وزارت بهداشت در حضور معاون اول رئیس جمهور داشتند، قرار بر این شد که اعتبارات بیشتری به این پروژه ها تخصیص داده شود و وزارت مسکن نیز فعالیت ساخت و ساز بیمارستان را تسریع کند.

دستجردی با اشاره به روند پروژه بیمارستان 96 تختخوابی شریف آباد نیز گفت: کارهای مطالعاتی این پروژه در حال انجام است که امید می رود هرچه زودتر به اتمام برسد و مجوز کمیسیون ماده 32 نیز گرفته شود تا عملیات اجرایی این بیمارستان شروع شود.

وی خاطرنشان کرد: شروع به کار این دو بیمارستان باعث می شود تا تنها حدود 70 تخت مورد نیاز برای شهرستان پاکدشت باقی بماند که این مسئله را نماینده شهرستان از طریق سازمان تأمین اجتماعی پیگیری می کند.

وزیر بهداشت افزود: اگر این کار به نتیجه نرسید، بیمارستان 96 تختخوابی دیگری توسط این وزارتخانه به سرعت طراحی می شود که به این ترتیب، حتی بیشتر از نیاز مردم، تختهای بیمارستانی در پاکدشت شکل بگیرد.

وی بیان داشت: در آینده نزدیک بار دیگر به شهرستان پاکدشت سفر خواهم کرد تا در بازدید از بیمارستان قدیمی "زعیم" مشکلات تخصصی این مرکز درمانی نیز برطرف شود.

دستجردی افزود: تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بیمارستان در صورت انعکاس آن، به طور حتم تأمین خواهد شد تا زمانی که بیمارستانهای دیگر منطقه به بهره برداری برسد و در حد امکان، نیازهای درمانی مردم برطرف شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: تعهد می دهم که تمام بدنه وزارت بهداشت و دانشگاههای مسئول خدمات رسانی به شهرستان پاکدشت، با همت و کار مضاعف، همه تلاششان را به کار ببرند تا مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه، حل و فصل شود.

وی افزود: بیمارستانهای شهدای پاکدشت و شریف آباد باید هر چه سریعتر به اتمام رسیده و تجهیز شوند و حتی در آن زمان، از کلینیک هایی استفاده شود تا کمبود تخت های بیمارستانی جبران شود.