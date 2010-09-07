50 درصد راه های روستایی استان اردبیل آسفالت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد کریم هدایتی عصر سه شنبه در جلسه بررسی و توسعه راه های روستایی این شهرستان با اشاره به بهره برداری 70 کیلومتر راه روستایی و اصلی در هفته دولت جاری یادآور شد: کمبود اعتبارات، بالابودن هزینه ها و کمبود مصالح راهسازی از مهمترین مشکلات حوزه راه و ترابری استان است.

وی با بیان اینکه 98 درصد حمل و نقل استان از طریق جاده انجام می گیرد، تصریح کرد: بیشتر جاده های استان از گردنه های صعب العبور می گذرد و بهسازی و ایمن سازی این گردنه ها نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ای است.

مدیرکل راه و ترابری استان خاطر نشان کرد: در پنج سال گذشته و در بخش توسعه راه های فرعی و اصلی سرمایه گذاریهای مطلوبی صورت گرفته، به طوریکه هم اکنون بیش از 42 پروژه راهسازی در سطح این استان در حوزه شهری و روستایی در حال اجراست.

وی در پایان با اشاره به تخصیص اعتبارات ویژه از سوی وزارت راه برای اجرای پروژه های راه اصلی، فرعی و روستایی استان در طی سال جاری متذکر شد: با تخصیص این اعتبارات تحول چشمگیری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

شهرستان کوثر در زمینه راه و ترابری وضعیت مطلوبی ندارد

فرماندار کوثر نیز در این جلسه گفت: بیش از 60 درصد جاده های ارتباطی و راه های روستایی این شهرستان شوسه و خاکی است.

رسول معصومی با بیان اینکه امسال برای بخش حمل و نقل این شهرستان پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص یافته است، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه از سایر منابع به بخش راه این شهرستان شد.

فرماندار کوثر با اشاره به وجود یک صد روستا در شهرستان کوثر و کوهستانی بودن منطقه بر لزوم توجه ویژه به این بخش تأکید کرد و افزود: طول راه های روستایی این شهرستان هم اکنون 320 کیلومتر می باشد.

وی این شهرستان را به عنوان یکی از کانونهای گردشگری استان معرفی کرد و ابراز داشت: این مهم توسعه زیر ساختهای بخش راه در شهرستان کوثر را اجتناب ناپذیر کرده است.

معصومی با اشاره به آغاز عملیات بهسازی و تعریض راه اصلی اردبیل ـ خلخال اضافه کرد: این طرح به طول 62 کیلومتر هم اکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بی شک تکمیل این طرح و ایمن سازی مسیر به رشد و توسعه مولفه های گردشگری و افزایش تردد ترانزیتی کوثر کمک خواهد کرد.

وی حذف نقاط حادثه خیز، کاهش تصادفات رانندگی، بالا رفتن ضریب ایمنی جاده ها و تسهیل در تردد وسایط نقلیه را از جمله تاثیرات اجرای این طرح در شهرستان کوثر عنوان کرد.