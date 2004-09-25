خرم بيش از 100 پرونده در سازمان بازرسي دارد نه 14 پرونده

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در پي اعلام احمد خرم وزير راه و ترابري روز سه شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران مبني بر بي اثر شدن 14 پرونده اين وزارتخانه در سازمان بازرسي كل كشور كه اسناد و مدارك آن نيز وجود دارد، يك مقام مسول در اين سازمان اين گفته ها را تكذيب كرد و گفت: مگر خرم چه مرجعي است كه بگويد سازمان بازرسي را در پرونده ها با استناد به مدارك قانع كردم.

وي با اشاره به اين كه سازمان بازرسي كل كشورخود بايد قانع شدنش را از نتايج پرونده هاي وزارت راه و ترابري اعلام كند، تاكيد كرد: وزارت راه و ترابري بيش از100 پرونده در سازمان بازرسي كل كشور دارد واين كه وي تعداد14 پرونده را از كجا آورده، مشخص نيست.

اين مقام مسول در سازمان بازرسي كل كشور درباره پرونده هاي وزارت راه و ترابري در اين سازمان اظهارداشت: اختلاس، حيف و ميل بيت المال به خصوص در افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، حادثه قطار نيشابور، خريد هواپيما، هزينه دكوراسيون و مبلمان ساختمان جديد وزارتخانه( شهيد دادمان) ، تخلف در مناقصه ها و مزايده ها و خريد غير قانوني ساختمان 13 ميلياردي واقع در سعادت آباد تهران از جمله پروندهاي مهم وزارت راه و ترابري در سازمان فوق است.