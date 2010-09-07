بی اعتنایی لاوروف به حسن نیت ایران درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" از ایران خواست که اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس بدهد.

وی امروز سه شنبه پس از دیدار با "برنار کوشنر" همتای فرانسوی اش در پاریس گفت : از ایران می خواهیم که ضمن نشان دادن حسن نیت خود به درخواستهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای پاسخ دهد.



خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام دولتی روسیه نوشت : اقدامات آمریکا تلاشهای صورت گرفته برای آغاز مذاکره با ایران برای تبادل سوخت هسته ای را بی نتیجه کرده است.

وی در عین حال از این گونه اقدامات که سبب تاخیر در روند این مذاکرات می شود، ابراز نگرانی کرده است.

با وجود همکاریهای سازنده و مثبت ایران با آژانس و امضای بیانیه تهران توسط ایران، برزیل و ترکیه برای تبادل سوخت هسته ای، غربی ها و در راس آنها آمریکا همچنان به تردیدافکنی درباره ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای ایران ادامه می دهند.