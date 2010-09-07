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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۲۲:۴۸

به دلیل تشدید بیماری/

صادق خرازی بستری شد/ تشدید عوارض شیمیایی دوران دفاع مقدس

صادق خرازی بستری شد/ تشدید عوارض شیمیایی دوران دفاع مقدس

صادق خرازی دیپلمات با سابقه کشورمان در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته یکی از پزشکان وی صادق خرازی طی سه سال گذشته به نارسایی شدید قلبی و بیماری مزمن ریوی ناشی از آلودگی به مواد شیمیایی دوران دفاع مقدس مبتلا است و چندین عمل جراحی بر روی وی در ایران و خارج از کشور انجام گرفته است.

صادق خرازی در دوران دفاع مقدس معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع و عضو هیئت مذاکره کننده ایران برای قطعنامه و همچنین مذاکرات هسته ای بود. وی در سال ۱۳۶۸ به عنوان سفیر ایران به سازمان ملل متحد در نیویورک رفت و پس از 6 سال به ایران بازگشت. در دولت هفتم به سمت معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه منصوب شد و سپس به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در پاریس به مدت سه سال و چهار ماه انجام وظیفه کرد.

خبرگزاری مهر برای این دیپلمات برجسته و خوشنام کشورمان آرزوی سلامتی کامل می نماید.

کد مطلب 1147748

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