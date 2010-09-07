صادق خرازی بستری شد/ تشدید عوارض شیمیایی دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته یکی از پزشکان وی صادق خرازی طی سه سال گذشته به نارسایی شدید قلبی و بیماری مزمن ریوی ناشی از آلودگی به مواد شیمیایی دوران دفاع مقدس مبتلا است و چندین عمل جراحی بر روی وی در ایران و خارج از کشور انجام گرفته است.



صادق خرازی در دوران دفاع مقدس معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع و عضو هیئت مذاکره کننده ایران برای قطعنامه و همچنین مذاکرات هسته ای بود. وی در سال ۱۳۶۸ به عنوان سفیر ایران به سازمان ملل متحد در نیویورک رفت و پس از 6 سال به ایران بازگشت. در دولت هفتم به سمت معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه منصوب شد و سپس به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در پاریس به مدت سه سال و چهار ماه انجام وظیفه کرد.

خبرگزاری مهر برای این دیپلمات برجسته و خوشنام کشورمان آرزوی سلامتی کامل می نماید.