به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری رسول کربکندی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال راه آهن شهرری، مسئولان این باشگاه با مهدی تارتار برای هدایت زردپوشان شهرری وارد مذاکره شدند.

مهدی تارتار که با باشگاه پرسپولیس قرارداد همکاری داشت، پس از توافق اولیه با مسئولان باشگاه راه آهن شهرری گفتگوهایی با حبیب کاشانی و علی دایی داشت و رضایت آنها را برای جدایی از جمع سرخپوشان جلب کرد.

محمد حسن انصاری‌فرد، مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری نیز در تماس با حبیب کاشانی، نظر مثبت سرپرست باشگاه پرسپولیس برای قطع همکاری با مهدی تارتار جلب کرد و بدین ترتیب وی از جمع سرخپوشان جدا شد.

تارتار پس از جدایی از پرسپولیس، مذاکراتی با مسئولان باشگاه راه آهن داشت و برای همکاری مجدد با این باشگاه به توافق رسید. مراسم معارفه مهدی تارتار فردا چهارشنبه برگزار می شود و او رسما کار خود را در جمع زردپوشان آغاز خواهد کرد.

تیم فوتبال راه آهن شهرری در هفت هفته نخست دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر یک پیروزی، یک تساوی، پنج باخت و 4 امتیاز کسب کرده و در حال حاضر تیم قعرنشین این مسابقات محسوب می‌شود.