به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای امروز سه شنبه در دیدار کارآفرینان برگزیده تولیدی، صنعتی و کشاورزی با ایشان اعلام کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.