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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۲۱:۰۸

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم

ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای امروز سه شنبه در دیدار کارآفرینان برگزیده تولیدی، صنعتی و کشاورزی با ایشان اعلام کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1147750

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