به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای امروز سه شنبه در دیدار کارآفرینان برگزیده تولیدی، صنعتی و کشاورزی با ایشان اعلام کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای امروز سه شنبه در دیدار کارآفرینان برگزیده تولیدی، صنعتی و کشاورزی با ایشان اعلام کردند: ما تحریمها را دور می زنیم و تحریم کنندگان را ناکام می گذاریم.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
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