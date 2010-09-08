فضای رسانه ای مازندران تبدیل به گروکشی سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست صمیمی با مدیران سایتهای مجازی و خبرگزاریهای فعال مازندران در استانداری افزود: از همه رسانه های موفق، مخالف و منتقد که فضای استان را به سمت پیگیری عملکرد دولت گام بر می دارند تشکر می کنم.

وی خاطر نشان کرد: فضای فعلی حاکم در رسانه های مازندران همدلی، همفکری و وحدت بوده و این اتحاد باید مستحکم بماند.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه رسانه های مجازی استان باید مصوبات سفرهای استانی دولت را پیگیری کنند، تصریح کرد: بسته فرهنگی سفر سوم دولت در 9 محور و با حضور 26 دستگاه فرهنگی نهایی شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه محتوای 68 درصد برنامه های سفر سوم دولت نرم افزاری و مابقی سخت افزاری است، یادآور شد: فضای وحدت، همدلی و تعامل مدیران باید با حضور رسانه ها تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی خانه رسانه های مجازی در استان خبر داد و گفت: شورای رسانه های مجازی باید در مازندران تشکیل شود.

وی با اشاره به مشاهده برخی بداخلاقی رسانه ای در مازندران خاطر نشان کرد: فضای رسانه ای نباید از قاعده و اخلاق حرفه ای خارج شود.

ابراهیمی بیان داشت: فضای اشتغال، سرمایه گذاری و شاخصهای رشد اقتصادی مازندران باید با هدف صمیمیت، وحدت، همدلی و توسعه استان محقق شود.

وی با اعلام اینکه مخالف حواشی نبوده ولی نباید در بطن حاشیه های استان رفت اظهار داشت: شناسایی نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف مدیران از کارکرد اساسی رسانه های استان باید باشد.

کمال رستم علی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران نیز از برگزاری جشنواره رسانه های منتقد به زودی در استان خبرداد و گفت: هیئت داوران این جشنواره متشکل از اساتید مرتبط رسانه ای و اصحاب رسانه در استانداری تشکیل شده است.