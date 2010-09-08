1100 میلیارد ریال برای ساخت کارخانه سیمان سبز دیلمان سرمایه گذاری شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیاز استان به سیمان از یکسو و وجود منابع غنی معدنی از سوی دیگر توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است، یاد آورشد: در حال حاضر یکی از بزرگترین کارخانه های تولید سیمان در منطقه دیلمان در حال ساخت است.

وی عنوان کرد: این کارخانه ظرفیت تولید روزانه سه هزار و 400 تن سیمان را دارد که با تکمیل و راه اندازی آن در اوایل سال 1390 علاوه بر تامین نیاز استان قرار است بخش از تولیدات به کشورهای حاشیه خزری صادر شود.

رئیس صنایع و معادن گیلان همچنین وجود بندر انزلی را ظرفیت خوبی در بحث صادرات سیمان برای کشورهای حاشیه خزری دانست و اظهارداشت: با این وجود دغدغه ای برای فروش سیمان در بازار داخلی و صادرات نخواهیم داشت.

وی گفت: علاوه بر 500 کارگری که در ساخت این کارخانه فعال هستند با تکمیل و راه اندازی آن برای حدود 400 نفر بطور مستقیم و دو هزار نفر بطور غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

اصغریان در ادامه از صدور مجوز ساخت کارخانه سیمان فاراب در استان خبر داد و افزود: این کارخانه که در منطقه جیرنده شهرستان رودبار ساخته خواهد شد هم اکنون مطالعات معدنی آن به اتمام رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصرف سیمان روز به روز در گیلان با توجه به توسعه ای که در استان در حال شکل گرفتن است، خاطر نشان کرد: با توجه به تولید سیمان استان که حدود چهار هزار و 500 تن در روز است اگر کارخانه های برای تولید سیمان جایگزین نشوند، به یقین با کمبود مواجه خواهیم شد.

رئیس صنایع و معادن گیلان با عنوان اینکه تنها تامین کننده سیمان استان دو کارخانه در منطقه لوشان است، یاد آورشد: در حال حاضر یک هزار تن سیمان مورد نیاز استان گیلان در روز از کارخانه های سیمان استانهای همجوارتامین می شود.