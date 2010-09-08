به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فدراسیون جهانی جودو در فاصله دو روز به آغاز رقابتهای جهانی در هتل "هیلتون" توکیو برگزار شد. در این جلسه مباحث مهمی از جمله بررسی قوانین جدید انتخاب نایب رئیس ، دبیرکل و خزانه دار مطرح شد که مهمترین آن تصویب برگزاری جشن شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی بود.

فدراسیون جهانی جودو تیرماه سال 1951 تاسیس شد و قرار است در ژوئیه 2011(تیرماه 1990) این جشن باشکوه برگزار شود. ژاپنی ها به دلیل آنکه این کشور خواستگاه جودو هستند خواستار میزبانی این جشن شده اند ولی موزه المپیکی جودو در پاریس برای مکان برگزاری انتخاب شد.

گسترش جودو در جهان از دیگر مباحث مطرح شده بود. با ورود مالاوی به جمع کشورهای عضو، اکنون فدراسیون جهانی 200 عضو دارد. برنامه های رئیس این فدراسیون برای گسترش جودو در توسعه آن خیلی موثر بوده است. "ویزر" برای 40 کشور امکاناتی فراهم کرده تا دو جودوکار و یک مربی خود را با هزینه فدراسیون جهانی به توکیو اعزام کنند. ارسال تاتامی و لباس جودو نیز از دیگر این اقدامات بوده است.

رئیس فدراسیون جهانی جودو در این جلسه گزارشی کامل از اوضاع فعلی جودو جهان ارائه داد. اینکه جودو جهان با برگزاری بیش از 15 رویداد بزرگ و سطح بالا با حضور بهترین های جهان و پرداخت جوایز نقدی به سرعت در حال پیشرفت و حرف ای شدن است مهمترین نکات مطرح شده در سخنان ماریوس ویزر بود.

وی از ثبت نام اینترنتی جودوکاران برای حضور در رقابتهای جهانی ، امکان حضور دو جودوکار از هر کشور در این دوره از رقابت و مبارزه نزدیک به 800 جودوکار را روی چهار تاتامی پهن شده در توکیو خبر داد و از ژاپنی ها برای تدارک وسیع این مسابقات تشکر و قدردانی کرد. ویزر سطح فنی بالایی برای این مسابقات در فاصله دو سال به المپیک 2012 پیش بینی کرد و از راه دشوار کسب سهمیه برای حضور در لندن سخن گفت.

در انتهای جلسه نیز حاضرین به یاد "فرانسوا بسون" رئیس سابق کمیته مسابقات و "آنتوان گسینگ" از جودوکاران دارای دان 9 که در طول یکسال گدشته فوت کرده اند یک دقیقه سکوت کردند.

مراسم قرعه کشی این دوره رقابتها امروز ساعت 14 به وقت محلی برگزار خواهد شد و پس از آن رئیس فدراسیون جهانی در گفتگوی مطبوعاتی حاضر شده و به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

رقابتهای قهرمانی جهان از صبح فردا به مدت 5 روز در توکیو برگزار می شود.