امکان نگهداری آب در دشت گیلان میسر نیست

سید محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان مرطوب ‌ترین استان کشور و همچنین مرطوب‌ ترین منطقه از سواحل جنوبی دریای خزر است، افزود: ارتفاعات البرز مانند یک سد کوهستانی از انتقال رطوبت دریای خزر به سمت فلات داخلی ایران جلوگیری می‌ کنند و موجب افزایش رطوبت و بارندگی در این ناحیه می‌ شوند.

وی اظهارداشت: توزیع رطوبت هوا در بخش ساحلی استان که به شدت تحت تاثیر رژیم اقلیمی دریای خزر قرار دارند، با مناطق دور از ساحل و کوهستانی استان متفاوت است، با گذار از نوار ساحلی استان به سمت ارتفاعات، به‌ تدریج از رطوبت هوا کاسته شده و ویژگی اقلیم‌ های ییلاقی پدیدار می‌ شود که در تلفیق با دمای مساعد این مناطق، شرایط بسیار مطلوبی از نقطه نظر احساس آسایش فراهم می‌ آ‌ورد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در مناطقی از استان که تحت تاثیر مستقیم رژیم رطوبتی دریای خزر قرار دارند، روند رطوبت نسبی طی ماههای سال از آهنگ منظمی پیروی می کند.

وی همچنین میانگین رطوبت نسبی در استان گیلان را حدود 80 درصد عنوان کرد و افزود: رطوبت نسبی در گیلان در پاییز و زمستان به حداکثر می ‌رسد و در تابستان و بهارکمتر می‌ شود، هرچند در تابستان به دلیل گرمای زیاد، شرجی بودن هوا بیشتر احساس می ‌شود.

رضوی خاطر نشان کرد: رطوبت بسیار بالای استان علاوه بر اینکه در فصل گرم بر دمای محسوس و شرایط آسایش دمایی تاثیر نامطلوبی می گذارد، موجب استهلاک سریعتر ساختمانها و بسیاری از سیستمها می ‌شود.

وی در ادامه به اهمیت وضع جوی و آب و هوایی در تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از وسائل مهم افزایش محصولات کشاورزی، انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقلیمی خاص در نواحی کشت است.

مدیرکل هواشناسی گیلان یاد آورشد: دانستن وضع جوی و اقلیمی و تغییرات دوره ای سالانه و چند ساله پدیده های هواشناسی و انحرافات آنها از مقدار عادی از جمله نیازهای عمده در کشاورزی مدرن است.