به گزارش خبرنگار مهر، هنر تئاتر به عنوان هنری زنده میتواند یکی از بهترین راهها برای بازگو کردن مشکلات و معضلات جوامع بشری و ارائه راهکارهایی برای حل آنها باشد. این اتفاقی است که در سایر کشورهای دنیا و جوامعی که برای جایگاه تئاتر اهمیت قائلند رخ میدهد. تئاتر در شکلگیری بسیاری از جریانهای فکری تأثیرگذار بوده و جایگاهی خاص در جهت دهی به آرا و افکار دارد.
در بین انواع مختلف تئاترهایی که در زمانهای مختلف تولید و اجرا میشوند، تئاترهای اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین آثار تولید شده هستند. در کشور ما هم هنرمندانی حضور دارند که به طور خاص به موضوعات اجتماعی در آثار خود میپردازند. البته این گروه از هنرمندان همواره در مسیر تولید آثار خود با مشکلاتی مواجه هستند که بیشتر به دلیل پرداختن به موضوعات اجتماعی برایشان ایجاد میشود.
علیرضا نادری، محمد یعقوبی، نادر برهانیمرند و حسین کیانی از این گروه نمایشنامه نویسان و کارگردانهایی هستند که همیشه جامعه و اتفاقات رخ داده در آن موضوع اصلی آثارشان بوده است. به دلیل پرداختن به موضوعات اجتماعی آثار این هنرمندان همواره با استقبال مخاطبان همراه بوده و در اکثر موارد توجه منتقدان و صاحبنظران تئاتری را هم به خود جلب کردهاند.
محمد یعقوبی که در بیشترین آثار خود به موضوعات اجتماعی پرداخته این روزها در حال تمرین جدیدترین اثر خود با نام "ماهی . بلاگفا" است. یعقوبی در مقام نویسنده و کارگردان جایگاه تثبیت شدهای در تئاتر ایران دارد و آثارش همواره مورد توجه تماشاگران و علاقهمندان به تئاتر بوده است.
در جدیدترین اثر یعقوبی که باز هم برگرفته از اتفاقات و مشکلات جامعه ایران است گروهی از بازیگران جوان و مستعد تئاتر حضور دارند. این گروه متشکل از علی سرابی، مهدی پاکدل، آیدا کیخایی، مسعود میرطاهری، مژگان خالقی، محمد عسگری، معصومه رحمانی و اشکان خیلنژاد خود را در پلاتوی شماره یک مجموعه تئاتر شهر برای اجرای "ماهی . بلاگفا" آماده میکند.
فضای تمرین نمایش چیزی جدا از زندگی نیست زیرا نمایشنامه "ماهی . بلاگفا" اثری است که جامعهای را که در آن زندگی میکنیم به تصویر میکشد. از این رو وقتی در مقام تماشاگر حتی در تمرین نمایش حاضر میشویم چیزی جز زندگی خارج از مجموعه تئاتر شهر در مقابل دیدگانمان شکل نمیگیرد.
وقتی بازیگران صحنههای مختلف "ماهی . بلاگفا" را تمرین میکنند گویی بخشهایی از زندگی بیرونی خود یا دیگرانی که در نقاط مختلف جامعه ایران زندگی میکنند را به تصویر میکشند. همین باعث میشود که مخاطب و تماشاگری که ما باشیم خود را جدا از این تصاویر ندانیم و با برخی از لحظات آن همذات پنداری کنیم.
وقتی همه بازیگران در کنار هم صحنهای را بازی میکنند یادآور ساعات و لحظاتی است که هر کدام از ما به نوعی آنها را سپری کردهایم. خاطراتی که هر کدام از مخاطبان میتوانند در ذهن خود آنها را یادآوری کنند و با دیدن صحنهای از "ماهی . بلاگفا" دوباره آن را زندگی کنند.
امین عظیمی منتقد جوان و مستعد تئاتر ایران این بار نه در مقام منتقد بلکه دستیار کارگردان در کنار یعقوبی حضور دارد. "ماهی . بلاگفا" از چند زمان و مکان مختلف تشکیل شده که در هر کدام از آنها شخصیتهای نمایش بخشهایی از مشکلات و معضلات اجتماعی را زندگی میکنند.
همچون چند تجربه اخیر محمد یعقوبی، طراحی صحنه نمایش "ماهی . بلاگفا" بر عهده منوچهر شجاع است. روزهای پایانی تمرینات سپری میشود و گروه در انتظار به صحنه بردن نمایش است. یعقوبی همواره در آثار خود با نگاهی نو و جسورانه به پیرامون خود نگاه کرده و به جامعه خود پرداخته است که "ماهی . بلاگفا" نیز از این امر مستثنی نیست.
البته در تئاتر ایران تولید و اجرای تئاترهای اجتماعی با مشکلات متعددی همراه بوده است. به دلیل همین مشکلات کمتر شاهد حضور هنرمندانی چون علیرضا نادری هستیم که با نگاهی منتقدانه به مشکلات و معضلات جامعه نگاه میکند. آثار یعقوبی هم همواره با ممیزیهای بسیاری همراه بودهاند و با دشواریهای بسیاری به اجرا درآمدهاند.
این در حالی است که اجرای اینگونه آثار نه تنها به تئاتر و جامعه لطمه نمیزند بلکه باعث ایجاد بستری مناسب برای ارائه نظرات و نگاههای مختلف در فضایی هنری میشود. حضور در تمرین نمایش "ماهی . بلاگفا" فرصتی برای گفتگو با محمد یعقوبی درباره تئاتر اجتماعی و نوع نگاه ممیزی در تولید و اجرای این نوع از تئاتر بود.
یعقوبی در پاسخ به این سؤال که تا چه حد تئاتر و تماشاگر ما نیازمند اجرای آثار اجتماعی و آثاری برگرفته از زندگی و اتفاقات پیرامون خود است، یادآور شد: استقبال تماشاگران از تئاتر از نیمه دوم دهه 70 افزایش پیدا کرد و همه متفقالقول هستند که تئاتر نیمه دوم دهه 70 دوران اوج تئاتر اجتماعی بود. این موضوع ثابت کرد که تماشاگر به تئاترهای اجتماعی نیاز دارد. اصولا یکی از گلههای تماشاگران این است که چرا برخی از تئاترها با شرایط روز جامعه تناسبی ندارند.
این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، تئاتر را نوعی آداب معاشرت دانست و افزود: همه در زندگی ذاتا درباره شرایط خود حرف میزنیم و این موضوع باید در تئاتر هم اتفاق بیفتد.
کارگردان نمایش "ماهی . بلاگفا" با اشاره به اینکه از کارگردانی شنیده است که کارش به دلیل اجتماعی بودن رد شده اظهار داشت: اگر این واقعیت داشته باشد نشان دهنده آن است که شورای نظارت و ارزشیابی علاقمند پنهان کردن موضوعاتی است که هنرمند درباره اتفاقات جامعه خود مطرح میکند. پنهان کاری ویرانگر است. این در حالی است که باید امکان آشکار سازی در جامعه صورت بگیرد تا باعث شکلگیری اعتماد شود. اگر مدیران دعوت به پنهان کاری کنند شرایط را برای گسترش دروغ پیش میبرند. تصوری که من از تئاتر دارم این است که نباید در آن پنهان کاری کرد بلکه باید آشکار سازی کرد.
یعقوبی درباره لطمه دیدن نمایشهای اجتماعی از ممیزیهای اعمال شده گفت: تمام تلاش من این است که در نمایشم موضعگیری نکنم. من آنقدر خود را ممیزی کردم که انتظار دارم ممیزی چیز جدیدی برای گفتن نداشته باشد. البته احتمال این را میدهم که طبق روال همیشه ممیزیهایی درباره نمایش "ماهی . بلاگفا" اعمال شود. اگر همه اینها باعث شود ماهیت اثر را تحت الشعاع قرار دهد احتمال دارد من را وارد دوری باطل کند و گرفتار چیزهایی در تئاتر شوم که ماهیت اصلی کار من نیستند.
وی به دلیل اینکه ماهیت کل نمایش "ماهی . بلاگفا" زیر سؤال نرود متن را از ابتدای تمرین به صورت کامل ننوشته و در طول تمرینات و با حضور و تمرین بازیگران صحنههای نمایشنامه را نوشته است. کارگردان نمایشهای "خشکسالی و دروغ" و "قرمز و دیگران" ادامه داد: من خط قرمزها را میشناسم و میدانم چگونه بنویسم که مقررات کشور را زیر سؤال نبرم. نگرانی من این است که در ممیزی اعمال نظرهای شخصی صورت میگیرد. قراری که با خود گذاشتهام این است که نمایش "ماهی . بلاگفا" را اجرا کنم و به دنبال راههای زیبایی شناسی برای بخشهایی خواهم بود که دچار ممیزی میشوند.
یعقوبی در پاسخ به این سؤال که چرا آثار اجتماعی همواره در تئاتر ایران دچار ممیزیهای شدید میشوند، خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل نبود احساس امنیت شغلی کسانی است که ممیزی در تئاتر را انجام میدهند. چون احساس میکنند مسئولان تاب و تحمل انتقاد و آشکارسازی را ندارند. پس ممیزی به این فکر میکند که چرا خود را قربانی یک هنرمند یا اثر نمایشی کند. اگر ذات ممیزی تغییر پیدا کند و هنرمند با مسئولیت خود نمایش را به صحنه ببرد شاید بخشی از این مشکل تغییر کند.
سرپرست گروه "تئاتر این روزها" تصریح کرد: ما در جامعهای هستیم که به پنهان کاری تشویق میشوم زیرا در جامعه ما برای صراحت چندان احساس امنیت وجود ندارد. واقعیت این است که تئاتر ذاتی کنترل نشدنی دارد که باعث میشود نگرانی موجود در مطبوعات برای تئاتر هم وجود داشته باشد. اینکه تئاتر بر خلاف سینما به دلیل زنده بودن امکان تغییر را دارد نگاهی اشتباه است چون نشان دهنده نوعی بی اعتمادی به هنرمندان تئاتر است. اگر اصل بر اعتماد باشد همه هنرمندان تئاتر خطوط قرمز را میشناسند.
یعقوبی در پاسخ به اینکه آیا تماشای نمایشهای اجتماعی که به اتفاقات و زندگی مردم میپردازند باعث نمیشود تماشاگر تخلیه درونی شود و بسیاری از فشارهای ذهنی نشأت گرفته از جامعه خود را به صورت مثبت رها کند، یادآور شد: نمایش "یک دقیقه سکوت" را دو بار در دو زمان متفاوت اجرا کردیم که هر دو بار تماشاگر با دیدن نمایش به یک تخلیه روحی مثبت دست پیدا کرد. هیچگاه نشنیدم که این نمایش کسی را دعوت به شورش کرده باشد.
کارگردان نمایش "یک دقیقه سکوت" افزود: کسانی که در زمان اجرای "یک دقیقه سکوت" نقدهای خاصی مبنی بر اینکه چرا این نمایش اجرا میشود، مینوشتند آدمهای دگمی هستند. دردناک است که حتی تعداد سه هزار تماشاگر نتوانند نمایشی را ببینند و از طریق آن تخلیه روحی و روانی شوند.
یعقوبی تزکیه نفس را یکی از وظایف تئاتر دانست و تأکید کرد: تماشاگر در تئاتر انرژی مهار شده خود را تخلیه میکند. اگر اینگونه نگاه شود بخشی از مشکلات جامعه حل میشود. تئاتر تفکر مخاطب را جهت یافته میکند ولی به او یاد میدهد از طریق قوانین مدنی مشکلات خود را بیان کند. این کاملا قانونی است که عدهای از طریق قوانین مدنی نظرات خود را بگویند و عدهای هم از طریق قوانین مدنی آن نظرات را ببینند و بشنوند. این نگرش غلط است که نباید نظرات مختلف بیان شود. روزی میرسد که این نگرش غلط از بین میرود و امیدوارم آن روز دیر نباشد.
نمایش "ماهی . بلاگفا" از اواخر شهریورماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود. پریدخت عابدینینژاد طراح لباس، بهرنگ بقایی آهنگساز، امیر اسمی طراح پوستر و بروشور، ارنواز صفری و اشکان خیلنژاد مدیران صحنه، سامان پورسلیمانی تدارکات، مصطفی قاهری عکاس و پیمان شیخی مدیر روابط عمومی دیگر عوامل این نمایش هستند.
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