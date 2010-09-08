سرافراز در گفتگو با مهر: "پرس تی وی" وارد شبکه کابلی کشورهای اروپایی شد

محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما درباره ساختار برنامه‌ها و تغییر گرافیک این شبکه و به روز بودن آن به خبرنگار مهر گفت: ساختار برنامه‌سازی در این شبکه تقویت شده و همکاران تلاش بیشتری در این باره انجام می‌دهند. درباره تغییر گرافیک شبکه هم باید بگویم مرتب این کار انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: به هر حال باید گرافیک برنامه هر روز بهتر از دیروز باشد تا بتوانیم نظر مخاطبان را به لحاظ محتوایی و بصری تامین کرده باشیم.

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما در ارزیابی عملکرد شبکه پرس تی وی گفت: فعالیت این شبکه رو به رشد است و هر روز بر تعداد مخاطبان افزوده می‌شود. علاوه بر آن به روش‌های پخش کشورهای اروپایی و آمریکایی ورود کرده‌ایم. روز به روز بیینندگان وب سایت هم افزایش می‌یابند.

سرافراز در پاسخ به این سئوال که تا چه حد توانسته‌اید وارد سیستم پخش کابلی کشورهای اروپایی شوید، گفت: تا حد قابل توجهی به سیستم کابلی کشورهای اروپایی ورود کرده‌ایم و در اغلب کشورهای اروپایی آلمان، انگلیس، فرانسه و ... برنامه‌ها از طریق کابل قابل پخش است.

وی ادامه داد: تصاویر شبکه از طریق تلفن همراه از بسیاری کشورهای جهان با کیفیت خوب قابل رویت است. مسیر رو به رشد را در شبکه پرس تی وی ادامه خواهیم داد. امیدواریم در آینده بتوانیم به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.