به گزارش خبرنگار مهر، رضا عطاران ستاره‌ای است که از دل مجموعه‌های طنز تلویزیونی به سینما آمد، از معدود ستاره‌های برنامه محبوب و خاطره‌انگیز "ساعت خوش" که رشد کرد و به بازیگری محدود نماند، عطاران در سالهای اخیر یکی از مهمترین کارگردانهای طنز تلویزیون بوده، چهره‌ای که کارهایش امضای او را دارند و تقلیدی از کار کارگردانهای دیگر حوزه طنز تصویر نیستند.

این روزها و در حالی که عطاران یکی از غایبان ماه رمضان در تلویزیون است، فیلم سینمایی "از ما بهترون" با بازی او اکران شده، در این فیلم می‌توانید یک عطاران جدید ببینید. عطارانی که برخلاف بیشتر تجربه‌های تصویری‌اش یک جوان آسمان جل نیست، یک دزد خرده‌پا با دلی پاک هم نیست. او در "از ما بهترون" روزنامه‌نگار است و نماینده یک قشر فرهنگی و روشنفکر.

رضا عطاران و الناز شاکردوست در نمایی از "از ما بهترون"

قرار گرفتن عطاران در این قالب تازه که با پرسونای همیشگی او تفاوت دارد، جالب و تازه است. در "از ما بهترون" خبری از بذله‌گویی، طنازی و بازی گرم همیشگی عطاران نیست. فضای فیلم به دلیل جنس قصه سرد است و عطاران در این قالب درست قرار گرفته، حتی رابطه عاشقانه روزنامه‌نگار (رضا عطاران) و نسیم (الناز شاکردوست) هم فضا را تلطیف نکرده است.

بازی در این نقش نشان می‌دهد عطاران برخلاف تصور رایج تنها گزینه بازی در نقشهای کمدی و طنز نیست و می‌تواند مانند هر بازیگر دیگری مجموعه‌ای از نقشها را بازی کند اما دایره نقشهایی که به او پیشنهاد می‌شود کوچک است، او در سالهای اخیر به جز نقش کوتاهی که در "هفت و پنج دقیقه" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور بازی کرد، بازیگر فیلمهای کمدی بوده و فرصتی برای تجربه نقشهای دیگر نداشته است.

"از ما بهترون" این فرصت را به بازیگر محبوبی مثل رضا عطاران که به فروش فیلمهای مختلف کمک کرده می‌دهد تا از پوسته نقشهای کمدی خارج شود و در قالبی قرار بگیرد که هر بازیگری دوست دارد آن را تجربه کند. این تجربه می‌تواند برای مخاطب هم جذاب باشد. مخاطبی که با پرسونای آشنای این ستاره کمدی اخت شده و حالا در رویارویی با سیمای تازه‌اش توانایی‌های تازه او را می‌بیند.

فیلم سینمایی "از ما بهترون" به کارگردانی مهرداد فرید با بازی رضا عطاران، الناز شاکردوست، ارژنگ امیرفضلی، مریم سعادت و... داستان روزنامه‌نگاری است که گزارشهایش مورد توجه قرار می‌گیرد و....