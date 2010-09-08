محمد صنعتی یکی از فرزندان علی اکبر صنعتی، مجسمه‌ساز در مورد انتقال آثار موزه پدرش به کرمان به خبرنگار مهر گفت: او در زمان زنده بودنش این مجسمه‌ها و تابلوها را وفقف سازمان هلال احمر تهران کرده بود.

وی افزود: این مجسمه‌ها بزرگ هستند و با گچ ساخته شده‌اند. برای همین فکر نمی‌کنم انتقال آنها درست باشد چون از جنسی هستند که ممکن است در طول مسیر نقل و انتقال آسیب ببینند. البته تعدادی از مجسمه‌ها با سنگ ساخته شده‌اند ولی بیشتر آنها گچی هستند و می‌توانند صدمه ببیند.

صنعتی سپس در مورد وضعیت نگهداری آثار علی اکبر صنعتی در موزه تهران عنوان کرد: سازمان هلال احمر همیشه کمک زیادی به پدرم کرده و ترجیح می‌دهیم مجسمه‌ها در تهران باقی بماند اما اگر ساختمان موزه بازسازی شود، دیگر مشکلی برای نگهداری مجسمه‌ها و تابلوها وجود ندارد.

علی اکبر صنعتی به عنوان نقاش و مجسمه ساز تنها فردی در ایران است که دو موزه به نام وی در تهران و کرمان تاسیس شده است. صنعتی در طول 62 سال کار خود نزدیک به 1000 نگاره و 400 مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است‌.

هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود دلیل تاسیس موزه‌ای به نام وی در تهران ازآنجا ناشی شد که سازمان هلال احمر تعدادی از آثار وی را خرید و تصمیم گرفت محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلوها و مجسمه‌های این هنرمند اختصاص دهد. با این همه، چند سالی است که وضعیت موزه علی اکبر صنعتی در تهران، مناسب نیست.

این موزه که مدتی تعطیل بود از هفته گذشته بازگشایی شده است اما وضعیت نگهداری آثار همچنان مناسب نیست. به همین دلیل زهرا لری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان با اشاره به در معرض تخریب قرار گرفتن آثار استاد صنعتی در تهران گفته است که با پیگیریهای صورت گرفته و موافقت رئیس جمهوری این آثار به زودی به کرمان منتقل می‌شوند.