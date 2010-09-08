خروج مددجویان توانمند از پوشش کمیته امداد/ خیریه ها حق جمع زکات ندارند

حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته امداد در ده سال گذشته طرح کاهش مددجویان تحت پوشش خود را در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: طی چند سال گذشته تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش نیافته و به میزان ورودی مددجو همان تعداد مددجوی توانمند شده از پوشش کمیته امداد خارج شده است.

وی افزود: در سال جاری کمیته امداد طرحی را اجرا می کند که بر اساس آن واژه تحت پوشش از نهاد کمیته امداد حذف و خانوادههای نیازمند تنها از سوی کمیته امداد در حوزه های درمانی، مشاوره، آموزش و... حمایت می شوند.

انواری اظهار داشت: در این طرح مهمترین اولویتهای خانواده های نیازمند بررسی شده و در کوتاهترین زمان برای تامین آن اقدام می شود. به عنوان مثال اگر خانواده بی سرپرستی مشکل اشتغال دارند به سرعت برای آنها کاریابی می شود و اگر مشکل مسکن داشته باشند مسکن آنها به صورت رهن یا خرید تامین می شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در کمیته امداد خانوادههایی (مددجو) هستند که بیش از 20 سال تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که با اجرای این طرح تمام خانواده هایی که فرصت و امکان توانمندی در آنها ایجاد شده است از پوشش کمیته امداد خارج شده و پس از تامین نیازهای اولیه تنها تحت حمایت این کمیته قرار می گیرند.

توقف طرح الکترونیکی کردن صندوقهای صدقات

انواری در مورد علت توقف الکترونیکی کردن صندوقهای صدقات اظهار داشت: داخل صندوقهای الکترونیکی یک دستگاه کارت خوان قرار دارد که این دستگاه باید از کشورهای اروپایی وارد شود که به جهت تحریمها فعلا امکان الکترونیکی کردن صندوقها وجود ندارد.

وی افزود: هر چند که تا حدودی از طریق بانکهای کشور بخشی از دستگاههای کارت خوان را تامین کرده ایم ولی این تعداد کفاف تمامی صندوقهای صدقات را نمی دهد.

مردم فطریه خود را به خیریه هایی که اذن جمع آوری وجوه شرعی ندارند ندهند

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در پاسخ به این پرسش که آیا موسسات خیریه می توانند همانند کمیته امداد در جمع آوری فطریه، کفاره، زکات و سهم سادات اقدام کنند اظهار داشت: جمع آوری وجوه شرعی حتی اگر مجوز از سازمانهای دولتی هم داشته باشد نیاز به اذن مراجع عظام یا مقام معظم رهبری دارد.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) با اذن مقام معظم رهبری و مراجعه عظام اقدام به جمع آوری وجوه شرعی کرده و مردم با اطمینان خاطر این وجوه را به کمیته امداد واریز می کنند.

انواری گفت: کمیته امداد در برابر تمامی وجوه جمع آوری شده شرعی پاسخگوی دستگاههای نظارتی است ولی آیا موسسات خیریه اینگونه عمل می کنند.

برخی از خیریه ها از نام کمیته امداد سوء استفاده می کنند

سرپرست کمیته امداد در مورد موسسات خیریه ای که در ابعاد وسیعی اقدام به توزیع صندوقهای صدقات در منازل، فروشگاهها و معابر عمومی می کنند اظهار داشت: نظارت ضعیف دستگاههای صدور مجوز (خیریه) موجب شده که هر موسسه خیریه ای به خود اجازه دهد بدون اذن شرعی اقدام به جمع آوری وجوه صدقات کند و این موجب بی اعتمادی مردم نسبت به خیریه های خوشنام، قانونمند و شرعی می شود.

وی افزود: متاسفانه برخی از موسسات خیریه از نام کمیته امداد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

مسئول جمع آوری زکات در کشور کمیته امداد است نه خیریه ها

انواری با بیان اینکه جمع آوری زکات به اذن مقام معظم رهبری به کمیته امداد سپرده شده است اظهار داشت: چگونه موسسات خیریه به خود اجازه می دهند که وارد موضع جمع آوری زکات شوند بدون آنکه بر عملکرد آنها نظارت شود.

افزایش دو برابری مشارکتهای مردمی

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه مشارکتهای مردمی امسال نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است اظهار داشت: هم اکنون 350 هزار یتیم زیرپوشش این نهاد هستند که 400 هزار نفر به عنوان حامی از آنان حمایت می‌کنند.

وی گفت: پنج درصد یتیمان زیر پوشش این نهاد که جمعیتی حدود 30 هزار نفر را تشکیل می‌دهند از حامی بی‌نصیب مانده‌اند که امید است با توجه به فرهنگ انساندوستی که در مردم خود سراغ داریم آنها نیز زیر چتر حمایتی حامیان قرار گیرند.

500 هزار مددجو تا پایان برنامه پنجم توسعه شاغل می شوند

انواری در ادامه از اجرای طرح تامین آتیه ایتام با عنوان" طه" توسط این نهاد خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم ضمن رایزنی با شرکتهای بیمه از حامیان دعوت کنیم برای آینده ایتام سرمایه‌گذاری کنند تا ایتام بعد از 18 سالگی از موجودی و سود سپرده سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در سال 87 برای صد هزار نفر و در سال 88 برای 25 هزار مددجو فرصت شغلی ایجاد شده است اظهار داشت: به شورای عالی اشتغال پیشنهاد کرده‌ایم که تا پایان برنامه پنجم کشور دست کم برای 500 هزار مددجو فرصت شغلی ایجاد کنیم که امسال کمیته امداد برای یکصد هزار مددجو فرصت شغلی ایجاد می کند.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده