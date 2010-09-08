هاشم بناپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتابهای تازه خود گفت: مجموعه مقالاتی را در زمینه ویراستاری ترجمه کردهام که به زودی آنها را در کتابی با عنوان "پشت پرده ویراستاری" به دست چاپ میسپارم گو اینکه هنوز ناشری برای آن انتخاب نکردهام.
وی درباره عنوان این اثر هم یادآور شد: نام این کتاب 150 صفحهای را زندهیاد کاظم برگنیسی و با توجه به محتوای اثر، پیشنهاد داد.
این مترجم درباره موضوع اصلی این کتاب افزود: کتاب "پشت پرده ویراستاری" نه درباره خودِ ویراستاری بلکه بیشتر درباره حواشی آن است؛ اینکه مثلاً چگونه ما یاد بگیریم که مقاله خودمان را هم ویراستاری کنیم.
بناپور گفت: یکی از 10 مقاله این کتاب در کنار مقالات مهمی از نویسندگانی مانند فیلیپ گراس، مقالهای است از "هنری هاردی" ویراستار آثار آیزیا برلین. هاردی در این مقاله به شکل اعترافگونهای به همه چیزهای مرتبط با ویراستاری مجموعه آثار این فیلسوف انگلیسی که 12 جلد بود، پرداخته و جزئیات این کار را توضیح داده است.
وی همچنین از ترجمه مجموعه مقالاتی در باب رابطه هنر و زیباشناسی خبر داد و گفت: عنوان این کتاب حجیم و 800 صفحهای "هنر و زیباشناسی" است و به مباحثی پیرامون شاخههای مختلف هنر و نیز فلسفه و رابطه آنها با زیباشناسی میپردازد.
این مترجم ادامه داد: در کتاب اخیر حدود 30 تا 40 مقاله از استادان رشتههای مختلف هنر و فلسفه ترجمه شده است.
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