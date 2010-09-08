زنان دو سوم بی سوادان جهان را تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "ایرینا بوکوا" به عنوان نخستین زن مدیرکل یونسکو در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی سواد آموزی، 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور ضمن اعلام تعهد عمیق خود برای بهبود حقوق دختران و زنان به خصوص از طریق آموزش گفت: وقتی زنی با سواد باشد می تواند تصمیماتی بگیرد که زندگی او را بارها بهتر کند، اما پس از گذشت 10 سال از قرن 21، در بین 796 میلیون بزرگسال بی سواد در جهان، از هر سه نفر دو نفر زن هستند.

وی این وضعیت راغیرقابل تحمل دانست و افزود: وضعیت نشان دهنده یکی از نابرابری های مداوم عصرماست: دسترسی نابرابر به آموزش. برای محروم کردن دختران و زنان از آموزش - هیچ توجیهی - چه فرهنگی، چه اقتصادی و یا اجتماعی وجود ندارد. آموزش از حقوق اساسی و شرط مطلق دستیابی به کلیه اهداف توسعه است که مورد قبول جهانیان واقع شده است.

بی سوادی، زنان را در حاشیه نگه می دارد و سد بزرگی در راه کاهش فقر شدید در جهان است، جهانی که بیش از پیش بر فناوری متکی است و در آن خواندن، نوشتن و ریاضیات پایه، برای برخورداری از حقوق و فرصت های اساسی الزامی است. به این دلایل روز جهانی سواد آموزی امسال بر نقش بسیار موثر سواد آموزی در توانمند سازی زنان تاکید می کند.



بوکوا در ادامه می گوید: به دست آوردن مهارتهای ناشی از سواد آموزی به زنان حس اعتماد به نفس و اختیار امور زندگی و آینده را می بخشد، و این همان مقصود توانمندسازی است: به دست آوردن دانش، برای تصمیم گیری آگاهانه و مشارکت در قدرت در خانوار و درعرصه گسترده تر زندگی سیاسی. گواهی زنانی که اخیراً با سواد شده اند، شاهدی براین مدعا است که یادگیری و مهارتهای جدید، تحولی فراگیر در همه ابعاد زندگی آنها ایجاد کرده است.



وی افزود: عمیقاً متعهد به بهبود حقوق دختران و زنان درهمه جا، به خصوص از طریق آموزش هستم. برابری جنسیتی یکی ازاولویت های راهبردی ما در جهان است، زیرا وقتی زنان از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار نباشند، توسعه پایدار میسر نخواهد بود.



این مقام یونسکو گفت: سرمایه گذاری در سواد آموزی زنان بازده بسیار زیادی دارد: معیشت را بهبود می بخشد، بــــه بهداشت بهتر کودکان و مادران می انجامد، و از دسترسی دختران به آموزش حمایت و پشتیبانی می کند. کوتاه سخن، زنانی که تازه با سواد شده اند اثری مثبت و مضاعف برتمامی شاخص های توسعه دارند.



مدیر کل یونسکو افزود: هدف این روز جهانی، بسیج توجه همگانی به نیاز فوری نسبت به افزایش تعهد به سوادآموزی، به ویژه دختران و زنان است. جوایــز بیــن المللی سواد آموزی یونسکو نمونه های الهام بخش ومبتکرانه ای هستند کــه تاثیر عمیقی بــر اشخاص و جوامع آنها داشته اند. این برنامه ها نشان می دهند که چه چیز قابل اجراست و میزان موفقیت آن چه قدر است.



به پفته خانم بوکوا در دهه گذشته، فاصله جنسیتی درحوزه آموزش در خیلی از کشورها کم شده است. برابری جنسیتی هم در حوزه سوادآموزی بهتر شده، ولی خیلی به آهستگی، لذا باید کار بیشتری انجام شود.



مدیرکل یونسکو ضمن درخواست از دولتهاها، سازمانهای بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای حمایت مضاعف از سواد آموزی می گوید: مطمئنم که زمان حال وقت مناسبی برای اولویت بخشیدن به سواد آموزی زنان است. در ماه های گذشته شاهد بودیم که با ایجاد گروه زنان سازمان ملل تلاش برای پیشرفت برابری جنسیتی بالا رفته است.



مدیر کل یونسکو می گوید: سواد به زنان صدا می بخشد، درخانواده، در زندگی سیاسی و درعرصه جهانی. این اولین قدم به سوی آزادی شخصی و موفقیت بیشتراست. وقتی زنان با سواد می شوند، این کل جامعه است که بهرمند می گردد.