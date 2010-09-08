کمر نخلستانهای بوشهر خم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نبود منابع آبی پایدار در استان، شور شدن آب های زیر زمنی به دلیل برداشت بی رویه و استفاده نادرست از آب موجود موجب شده تا نخلستانهای استان بوشهر این روزها بدترین دوران بی آبی خود را سپری کنند.

خشکسالی در استان بوشهر در حالی چهارمین سال خود را سپری می کند که علاوه بر این که بر انواع تولیدات کشاورزان استان بوشهر تاثیر گذاشته است نخلستان های استان را نیز تحت تاثیر قرار داده که در صورت تدوام وضعیت موجود بسیاری از نخلستان های این استان به دلیل نبود آب به مرور زمان از بین خواهند رفت.

با کاهش شدید آب رودخانه دالکی که از استان فارس سرچشمه می گیرد، تنها بخشی از نخلستان های کنار دستی این رودخانه سیراب می شوند و بسیاری از نخلستان های که در پایین دست و فاصله دورتر از این رودخانه قرار دارند خطر خشکسالی آنها را تهدید می کند.

نخلستان هایی که جوان مرگ می شوند

یکی از نخلداران روستای نظرآقا در منطقه دالکی شهرستان دشتستان در همین خصوص به مهر گفت: نبود آب و خشکسالی نه تنها نخلستان های 60 الی 70 ساله این روستا را در حال از بین بردن است بلکه نخلستان های جوان و حدود 15 ساله نیز از ضعف بی آبی در حال خشک شدن هستند.

عزت الله رزمجو افزود: برای یک نخل همانند یک پدر 10 الی 15 سال زحمت کشیده ایم و اگر روند کنونی بی آبی ادامه داشته باشد نخلستان های جوان ما نیز خشک خواهند شد که این مسئله برای ما که همانند یک فرزند آنها را بزرگ کرده و به مرحله ثمردهی رسانده ایم، بسیار سخت و ناراحت کننده خواهد بود.

وی اظهار داشت: علاوه بر کمبود آب متاسفانه توزیع ناعادلانه آب موجود نیز بر مشکلات ما افزوده به طوری که در تمامی آبها در بالا دست مورد مصرف قرار گرفته و آبی به ما نمی رسد.

از بین رفتن نخلستان های موجب افزایش بزه کاری در منطقه می شود

رئیس شورای رئیس شورای روستای نظرآقا اضافه کرد: پیامدهای خشکسالی باعث شده تا بسیاری از نخلداران بوشهری که تنها از این طریق امرارو معاش و گذران زندگی می کنند با مشکلات فراوان خانوادگی روبرو شوند و بعضاً به جهت کسب درآمدی دست به کارهایی می زنند که متاسفانه صحیح نیستند.

رزمجو افزود: قطعاً با بیکار شدن جوانان این منطقه که از طریق کشاورزی کسب درآمد می کنند شاهد افزایش بزه کاری و تخلف در منطقه خواهیم بود چرا که فشار مالی باعث بروز بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این مسئله جوانان این روستا برای کسب درآمد به شهرهای مهاجرت کرده اند که این امر علاوه بر کاهش تولید موجب افزایش مصرف کننده و حاشیه نشینی نیز می شود.

بعد از خدا امیدمان به این نخلهاست

یکی دیگر از نخلداران روستای درودگاه نیز به مهر گفت: بعد از خدا امیدمان به ثمردهی و کسب درآمد از این نخلهاست که اگر با وضعیت موجود نخلستانهایمان از بین بروند نمی دانیم چکار کنم.

رضا محمدی بافزود: متاسفانه نخلستان های ما در پایین دست رودخانه دالکی قرار دارد و آبی به ما نمی رسد و وقتی هم می خواهیم چاهی حفر کنیم شرکت آب منطقه ای می گوید بدون اجازه و گرفتن مجوز حق حفر کردن چاه ندارید.

وی با بیان این که 500 الی 600 خانوار از این روستا درآمدشان از طریق نخل تامین می شود، اظهار داشت: 120 هزار اصله نخل در این روستا وجود دارد که اگر آبی به آنها نرسد از بین می رود که درخواست ما این است که راه حلی و یا اقدامی برای مشخص شدن وضعیت موجود پیش روی ما قرار دهند.

بعد از خشک شدن نخل ها ما هم خشک می شویم

یکی دیگر از نخلداران این روستا نیز با بیان اینکه بلاتکلیف رها شده ایم گفت: ما نه کارمند هستیم و نه کاسب کار و تنها کار ما نخلداری و تولید رطب و خرما است که اگر آنها از بین برود و خشک بشوند ما هم بعد از انها خشک خواهیم شد.

صادق مرادی با بیان این که اجازه دهند چاه حفر کنیم، گفت: علاوه بر حفر چاه باید برای رفع مشکل اصولی آب این منطقه سدی بر روی رودخانه دالکی ایجاد شود تا آب بارانی که در فصل زمستان می بارد هدر نرفته و به دریا نریزد.

وی با اشاره به این که خشکسالی باعث شده تا ثمردهی نخیلات آنها بسیار کاهش پیدا کند، گفت: چهار سال پیش که وضعیت آب بهتر بود هر نخل بین 70تا 80 کیلو ثمردهی داشت ولی الان برخی نخل ها 10 کیلو هم ثمردهی ندارند.

دغدغه ما از کاهش ثمردهی به نجات نخلستان ها تغییر کرده است

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: در چند سال گذشته یکی از دغدغه های ما این بود که نخیلات این منطقه به گونه ای آبیاری شوند که کاهش محصولات نداشته باشند، اما طی دو سال اخبر به ویژه امسال دغدغه ما این بوده که نخلستان خشک نشده و از بین نروند.

سیاوش هنری افزود: در همین زمینه راهکارهای پیش بینی کرده ایم که امیدواریم منجر به نجات این نخلستان های از معضل بی آبی و خشکسالی شود.

تداوم وضعیت موجود موجب نابودی کامل نخلیلات می شود

وی اظهار داشت: بسیاری از نخلیلات این روستاها از بین رفته و در حال از بین رفتن است و اگر تا دو ماه آینده سیراب نشود به نابودی مطلق خواهند رسید که در آن صورت راهی برای نجات آنها وجود نخواهد داشت.

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان در خصوص راهکاری این اداره کل در خصوص مبارزه با خشکسالی گفت: یکی از راهکارها بلند مدت احداث سد دالکی بوده که ظرفیت ذخیره حدود 400 میلیون مترمکعب آب را دارد که می تواند نخیلات منطقه را تحت پوشش قرار دهد.

هنری افزود: راهکار دوم و کوتاه مدت این است که مجوز ایجاد حداقل 150 حلقه چاه در این روستاها داده شود که این امر موجب جلوگیری از خشکسالی نخیلات این منطقه خواهد شد.

وی با بیان این که نخلداران استان باید جهت استفاده بهینه از آب باید اصلاح الگوی آبیاری را رعایت کرده و از آبیاری تحت فشار استفاده کنند، گفت: باید مقداری از آب بالا دست رودخانه دالکی رهاسازی شود تا آب مورد نیاز این نخیلات تامین شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان دشتستان با بیان این آب رودخانه دالکی کاهش زیادی داشته است، گفت: آب مورد نیاز نخیلات شبکه دالکی 360 میلیون مترمکعب آب در سال است که متاسفانه هم اکنون این میزان به 90 میلیون متر مکعب رسیده است.

نخلداران روستاهای منطقه دالکی به وی‍ژه روستاهای نظرآقا و درودگاه چشم انتظار اقدامی از سوی مسئولین استان بوشهر به ویژه مسئولین شرکت آب منطقه ای استان بوده تا نخیلات آنها که از ضعف تشنگی در حال نابود شدن هستند نجات پیدا کنند چرا که نابودی نخیلات در این منطقه برابر با نابودی زندگی هزاران خانواده این مناطق خواهد بود.

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گزارش: حمید عالی حسینی