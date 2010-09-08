رهبر معظم انقلاب اسلامی: اجرای کامل و مستمر سیاستهای اصل 44 حلال بسیاری از مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز سه شنبه در دیدار صدها نفر از کارآفرینان عرصه های مختلف تولیدی – صنعتی – معدنی – کشاورزی – بهداشتی و درمانی، کارآفرینی را نوعی عبادت و ارزش آفرینی خواندند و افزودند: ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز، در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد.

ایشان با اشاره به اهمیت کار و کارآفرینی از دیدگاه اسلام ایجاد اشتغال، را علاوه بر جنبه مهم ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به کارگیری گنجینه استعدادهای انسانی دانستند و افزودند: ایران، امروز به کارگاه بزرگ تلاش و ابتکار و نوآوری تبدیل شده است اما این واقعیت، تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است.

رهبر انقلاب اسلامی، با تأکید به نیاز اساسی کشور به کار و کارآفرینی خاطرنشان کردند: دو دلیل اساسی یعنی «آمادگی کشور برای جهش» - و «فشار اقتصادی دشمنان»، ثابت می کند که ایران، بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین آمادگی کشور برای حرکتی جهشی به فراهم شدن زیرساختهای مختلف – پیشرفتهای چشمگیر علمی فناوری و بوجود آمدن مدیریتهای قوی و سالم در پرتو 30 سال تجربه مدیریتی اشاره کردند: در پرتو شناخت ملت از تواناییهای خود و جوانانش، فصل توانایی و جهش کشور فرارسیده است و طبعاً در این فصل، کار و کارآفرینی اهمیتی به مراتب فراوان تر دارد.

ایشان، با اشاره به تحریم ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» بوجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است.

حضرت آیت الله خامنه ای، هدف نهایی سلطه گران از تحریم ایران را بازگشت سلطه اهریمنی قبل از انقلاب دانستند و خاطرنشان کردند: دشمنان ملت تلاش می کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون 30 سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان، کاملاً اشتباه کرده اند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ملت و مسئولان، بدون تردید این تحریم ها را نیز دور می زنند و همچون سه دهه گذشته تحریم ها را ناکام می گذارند و به کار و پیشرفت و بالندگی ادامه می دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان، همه دلسوزان و مسئولان کشور را به تلاش و تولید و کارآفرینی مکلف و موظف دانستند و افزودند: دست به دست هم، کارگاه عظیم ایران را هر روز پررونق تر سازید.

ایشان همچنین با اشاره به برخی گله هایی که کارآفرینان در این جلسه بیان کردند، اجرای «کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر» سیاستهای اصل 44 را حلال بسیاری از مشکلات خواندند و دولت را به دو کار اساسی موظف کردند: 1- مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی 2- بهبود فضای کسب و کار.

حضرت آیت الله خامنه ای، بسیاری از ایرادها و گله های کارآفرینان را ناشی از مدیریت نشدن کامل منابع مالی دانستند و افزودند: باید منابع را در مسیری که برای کشور ارزش افزوده مالی و غیرمالی دارد تخصیص دهیم تا تولید و اشتغال افزایش یابد و «کسب و کار» رونق گیرد.

ایشان، اصلاح برخی مقررات، رفع پیچ و خمهای اداری و ارائه صحیح تسهیلات را از جمله راههای بهبود فضای کسب و کار برشمردند و افزودند: رونق کسب و کار، از مسائل عمده اقتصادی است و تحقق آن، نیازمند اهتمام بیشتر دولت است.

رهبر انقلاب اسلامی، به موازات موظف دانستن دولت به «مدیریت منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار»، کارآفرینان را نیز به تلاش مستمر و همه جانبه برای مرغوبیت بخش و افزایش کیفیت کالاهای ساخت داخل فراخواندند و افزودند: مردم می دانند که مصرف هر کالای خارجی یعنی بیکاری یک کارگر ایرانی، اما کارآفرینان هم بدانند که رغبت مردم به مصرف کالاهای داخلی با شعار تحقق نمی یابد بلکه نیازمند افزایش کیفیت این کالاهاست.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین بار دیگر واردات بی رویه و بی منطق را «ضرر و خطری بزرگ» خواندند و افزودند: مسئولان ذیربط باید با توجه به اهداف و نیازهای واقعی کشور، واردات را مدیریت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی توسعه مهارتهای فنی را از طریق توجه به «هنرستانهای فنی – صنعتی، دانشگاههای علمی – کاربردی و آموزشکده های فنی – حرفه ای» ضروری برشمردند و افزودند: کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، کارآفرینان را به استمرار نوآوری و ابتکار در تولیدات داخلی توصیه و خاطرنشان کردند: در تولید کالاها به اشباع حس زیبایی طلبی مصرف کننده توجه کافی کنید.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان افزودند: فضای پرواز ملت بسیار با استعداد ایران، آسمان لایتناهی پیشرفت و افتخار است و انشاءالله این کشور روزی به مرجع علمی جهان - مصداق افتخار مسلمانان و منبع تأمین نیازهای مردم جهان به تولیدات و کالاها تبدیل خواهد شد.

در ابتدای این دیدار آقایان:

- دکتر اعتمادیان – رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد

- دکتر محمد قنادی معاون سازمان انرژی اتمی و رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

- علاءالدین میرمحمدصادقی – نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق معدن

- رضا تازیکی - شرکت زعفران خراسان

- دکتر هادی غنیمی فر – رئیس هیأت مدیره خانه های صنعت و معدن

- مصطفی وعیدی – کارآفرین برتر استانی – فعال در بخش تولیدات پلیمری

- حسام الدین مدنی – مدیرعامل شرکت آنژی پارس

- دکتر بهاروند – عضو پژوهشکده رویان

- خانم سهیلا ابوالحسنی – کارآفرین برتر

- و دکتر حسین عطار – مدیر فنی شرکت گروه صنعتی شفا

در سخنان خود بر این محورها تأکید کردند:

- بهینه سازی روشهای مدیریتی و بهره وری به عنوان زمینه ساز کاهش هزینه ها و بهبود خدمات بهداشتی – درمانی بیمارستانها

- ضرورت توجه کامل همه وزارتخانه ها و دستگاهها به سند چشم انداز و سیاستهای اصل 44

- آمادگی کامل بخش خصوصی برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات به فرصتی برای خوداتکایی و پیشرفت

- توجه ویژه به بخش صنعت در روند هدفمند کردن یارانه

- تقویت مدل خوشه های صنعتی برای افزایش برنامه ریزی شده اشتغال آفرینی بنگاههای کوچک

- تشکیل زنجیره بنگاههای «تولیدی، بازاریاب و صادراتی»

- اختصاص تسهیلات لازم بانکی به تولید کنندگان همراه با نظارت جدی برای جلوگیری از انحراف وامهای اخذ شده

- تهیه نقشه جامع توسعه صنعتی کشور

- پیشنهاد تأسیس بانک توسعه صنایع کوچک

- قدردانی از تلاشهای دولت در حل مشکلات بخش خصوصی

- افزایش مشوقهای مالیاتی و صادراتی برای بنگاههای فعال اشتغال آفرین

- حضور نمایندگان بنگاههای اقتصادی در چرخه تصمیم گیریهای اقتصادی مسئولان

- توجه به فرهنگ کار و کارآفرینی در رسانه ملی

- تلاش برای تبدیل سند بسیار مهم چشم انداز 20 ساله به نوعی فرهنگ عمومی در عرصه کار و تلاش و پیشرفت

- جلوگیری از ورود کالاهای مشابه کالاهای ایرانی و بازنگری در تعرفه دیگر کالاهای وارداتی

- تلاش تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاهای ساخت داخل

- ضرورت اقدام دولت در پرداخت طلب بنگاههای خصوصی

- تشکیل ستادی برای توسعه کارآفرینی علمی با توجه به پیشرفتهای چشمگیر کشور در بخشهای پزشکی

- پیشنهاد تأسیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سلول درمانی

- ایجاد مجتمع های مسکونی کارگران و کارکنان در کنار واحدهای بزرگ صنعتی

- حمایت بیشتر از صنعت داروسازی

در این دیدار همچنین آقای شیخ الاسلام وزیر کار و امور اجتماعی گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار و تشویق صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری ارائه کرد و گفت: توجه جدی به اصلاح فرهنگ کار، برنامه ریزی برای بازنگری در قانون کار، تصویب نظام ملی مهارت و تلاش برای تأسیس سازمان مهارت، توجه به بخش تعاون، و شناخت مزیت های منطقه ای و کسب سهم از بازارهای منطقه ای از جمله اقدامات انجام شده است.

وی همچنین شکل گیری پنجره واحد برای خدمات رسانی به کارآفرینان را از دیگر اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات لازم و ضروری تکمیل زنجیره تولید و توجه به تولیدات صادرات گرا است.

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب افطار کردند.