نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان و پاکستان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که "شرارد کوپر کولز" کمک فوق العاده ارزشمندی را به دولت بریتانیا برای اتخاذ استراتژی خود در قبال افغانستان و پاکستان انجام داد.

هیگ افزود: "کارن پیرس" مدیر کل جنوب آسیا و افغانستان وزارت خارجه انگلیس جایگزین شرارد کوپر کولز که از طرفداران طرح مذاکره با طالبان بود، می شود.

بر اساس این گزارش کوپر کولز در فوریه 2009 پس از آنکه به مدت دو سال به عنوان سفیر انگلیس در کابل فعالیت کرد، به عنوان نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان انتخاب شد.

در همین حال روزنامه گاردین در ماه ژوئن اعلام کرد که اختلافات زیادی در ماههای اخیر میان شرارد کوپر کولز، مقامات ناتو و آمریکایی وجود داشت. به نوشته این روزنامه انگلیسی، شرارد کوپر کولز معتقد بود که تلاش برای نابودی طالبان در افغانستان محکوم به شکست است و مذاکره با اعضای این گروه را به عنوان یک اولویت معرفی کرده بود.