عدم استرداد برنامه پنجم غیرقانونی است/ تعلیق جلسات کمیسیون تلفیق

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص رویه هیئت رئیسه مجلس در خودداری از استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه طبق خواست دولت، اظهار داشت: زمانی که دولت نامه استرداد به مجلس می دهد خود به خود برنامه پنجم مسترد شده است و هیچ تصمیمی از ناحیه مجلس متصور نیست.

وی افزود: بر اساس این تقاضا دیگر لایحه برنامه پنجم نمی تواند در دستور کار مجلس باشد مگر آنکه دولت تقاضای جدیدی به مجلس فرستاده و خواستار بررسی برنامه شود.

نادران تاکید کرد: مجلس در هماهنگی کامل با نمایندگان دولت تغییراتی را در این لایحه اعمال کرده است و این خلاف عرف و شان مجلس است که در آخرین روز کاری کمیسیون تلفیق چنین نامه ای از رئیس جمهور مبنی بر استرداد لایحه برسد. حال که این اتفاق افتاده مجلس راهی جز استرداد ندارد.

وی گفت: اگر قرار است رایزنی صورت بگیرد قبل از کار بررسی کمیسیون باید این اتفاق بیفتد پس از اینکه کمیسیون تصمیمی گرفت و موادی را مصوب کرد رایزنی برای تعقیب آن مصوبات درست نیست و در آیین نامه پیش بینی نشده است بنابراین بهتر است مجلس برنامه را مسترد کند.

نماینده تهران تاکید کرد: اقدام آقای ابوترابی نایب رئیس اول مجلس در جلسه امروز با وجود تصمیم هیئت رئیسه برای قرائت نامه استرداد در جلسه روز سه شنبه، قانونی نیست و آقای ابوترابی باید پاسخ دهد این عدم قرائت نامه استرداد بر اساس چه بندی از آیین نامه انجام گرفته است.

وی با اشاره به تعطیلی کار کمیسیون تلفیق در سه روز آینده ، یادآور شد: همین مورد که کار کمیسیون تلفیق را برای سه روز تعطیل کرده اند نشان دهنده آن است که استرداد انجام شده و کمیسیون تلفیق وظیفه ای برای بررسی برنامه ندارد.

به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس از ادامه بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق و عدم استرداد آن خبر داد گفت: دولت مواردی را که می تواند به انسجام لایحه برنامه پنجم آسیب برساند و در چارچوب مصالح کشور نیست به صورت مستدل به مجلس اعلام کند.

به گزارش مهر این در حالی است که حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شب گذشته در پی جلسه هیئت رئیسه برای بررسی درخواست استرداد لایحه از سوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : درصورتی که دولت درخواست استرداد این لایحه را تا صبح فردا پس نگیرد، مجلس لایحه را به دولت پس خواهد داد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفتگوهای انجام شده بین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور که روز یکشنبه و به دنبال نامه استرداد لایحه صورت گرفت به کجا انجامید، گفت: متاسفانه در جلسه امروز هیئت رئیسه، آقای ابوترابی حضور نداشت تا گزارشی از این جلسه ارائه دهد اما آنچه در جلسه هیئت رئیسه مطرح شده آن بودکه به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر گفتگویی بین این گروه و رئیس جمهور انجام نگرفته و قرار شده بود تا گفتگوها پس از سفر رئیس جمهور ادامه یابد.

سبحانی نیا مجددا یادآور شده بود: در صورتی که دولت از استرداد انصراف دهد مجلس آمادگی دارد تا ایرادات مورد نظر دولت را رفع کند در غیر این صورت مجلس و کمیسیون تلفیق دیگر وظیفه ای برای بررسی این لایحه نخواهند داشت.

عضو هیئت رئیس مجلس تاکید کرده بود: نامه استرداد لایحه برنامه پنجم در دقایق اولیه جلسه علنی روز سه شنبه قرائت خواهد شد.

دولت روز یکشنبه این هفته درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را دراعتراض به تغییرات صورت گرفته در آن به مجلس شورای اسلامی فرستاد .