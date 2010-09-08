  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۱

منادی :

باید 700 هزار کارمند داشته باشیم نه 5 میلیون

باید 700 هزار کارمند داشته باشیم نه 5 میلیون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور، گفت : براساس شاخصها دولت باید حدود 700 هزار کارمند داشته باشد اما اکنون حدود 5 میلیون کارمند دولتی در ایران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، اقتصاد ایران را صددرصد دولتی دانست و افزود : نظام اداری کشور کارآمد نیست و باید متحول شود.

وی با اشاره اینکه نظام اداری اقتصاد ایران را می چرخاند، بنابراین باید کارآمد و کارآفرین باشد، افزود: اصلی ترین درمان درد اقتصاد ایران، تولید است اما دولت با تورم نیروی انسانی موجود نمی تواند بهره ور باشد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید بخش خصوصی فعال و اصل 44 تحقق یابد، اظهارداشت: مدیران رده میانی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند و در خصوصی سازی، نظام ناکارآمد اداری خوب عمل نمی کند.
 
منادی تصریح کرد: ‌با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی 40 هزار کارمند دولتی از سیستم دولتی خارج شد. وی در ادامه گفت: تورم بالا در کشور موجب افزایش نرخ بهره می‌شود و آسیب جدی در کشور ایجاد می کند.

وی گفت : تعداد قابل توجهی از مردم از محل قرار دادن پول خود در بانکها درآمد دارند و این برای اقتصاد کشور مضر است.
کد مطلب 1147831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها