حبیبی: رئیس جمهور به تذکر رهبر انقلاب لبیک عملی بگوید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت، افزود: دولت نهم و دهم توفیقات خوبی در مسیر پیشرفت کشور داشته که مورد عنایت رهبری معظم انقلاب بوده است، اما نقدهایی هم به عملکرد دولت وارد است که باید برای تصحیح عمل دولت به آن توجه شود.
حبیبی نقدهای مقام معظم رهبری از عملکرد دولت را نمونهای از نقدهای مشفقانه و سازنده توصیف و اظهار کرد: اصولگرایان اگر در نقد درون گفتمانی ممشای مقام معظم رهبری را در نقد رعایت کنند کارها رو به اصلاح میرود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، حل و فصل مناقشات در جلسه هیات دولت، اعتماد به وزرا در چارچوب وظایف محوله، تعیین اولویتها در بودجههای فرهنگی، نهادینه کردن نقدپذیری و سعه صدر در وزرا را از جمله نقدهای وارد به عملکرد دولت دانست و ابراز امیدواری کرد: رئیس دولت با دید قبول انتقادات و عمل به آن بنگرند. توقع ما این است که به عنوان نمونه کارهای موازی در سیاست خارجی با فوریت تعطیل شود تا لبیک عملی به تذکر مقام معظم رهبری باشد.
وی افزود: نقد دولت باید بر اساس حق و قانون صورت گیرد. کسانی که از این مسیر منحرف میشوند قصد اصلاح ندارند.
حبیبی تسهیل زندگی مردم و اهتمام به چشمانداز بیست ساله و برنامه پنج ساله را در رویکرد عملیاتی دولت مهم دانست و تاکید کرد: مردم باید طعم شیرین خدمات دولت را در زندگی خود حس کنند تا درجه رضایتمندی آنان از نظام ارتقاء یابد. لذا از دولت می خواهیم با تشکیل کارگروه هایی برای تدوین شاخصه های عدالت، حرکت مسئولان را در رسیدن به بسط عدالت در جامعه مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
وی ادامه داد: موضوع اشتغال، رشد اقتصادی و بهره وری در تسهیل زندگی مردم موثر است، دولت باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با مهم دانستن حفظ جهتگیریهای مورد نظر مقام معظم رهبری در دولت بیان کرد: پایبندی به ارزش ها، عدالت طلبی، ساده زیستی، دوری از اشرافی گری، تلاش، خدت بی وقفه و استکبار ستیزی رمز توفیقات دولت است. باید دولت این ارزشها را در بدنه خود به گونه ای نهادینه کند که دولت های پس از آن هم نتوانند خارج از این جهت گیریها حرکت کنند.
وی افزود: رئیس جمهوری و مجموعه دولت، علی القاعده میدانند رفتار دولت، مجلس و قوه قضاییه با شاخصههای ارزشی دینی سنجیده میشود و مردم کارگزاران نظام را با حق می سنجند نه حق را با کارگزاران.
حبیبی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری با اساتید دانشگاه رمز پویایی علم در محافل دانشگاهی ایران را مواجهه شجاعانه با آموزههای لیبرال دموکراسی غرب دانست و خاطرنشان کرد: جهاد علمی در محافل دانشگاهی باید بر این اساس شکل گیرد که ما اجتهاد در برابر نص علوم غربی به ویژه علوم انسانی متاثر از پیش فرضهای اومانیسم و علم سکولار داشته باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مطالب خوبی که اساتید و روسای دانشگاهها در این دیدار مطرح کردند، اظهار کرد: امروز شاهد نوعی بیداری و نیز بیزاری از جهل و غفلتی هستیم که بنام علم سکولار در دانشگاهها تدریس میشود. سلوک روحی، معنوی و علمی اساتید در این عرصه حرف اول را میزند، دانشگاه های کشور باید در تمهید چنین میدانی خود را آماده کنند. در چنین میدانی است که علم از انحصار غربی ها خارج میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راهپیمایی عظیم و گسترده روز جهانی قدس بیان کرد: تظاهرات یومالله قدس امسال در ایران و در کشورهای جهان گستردهتر از هر سال بود. هر فریاد مرگ بر اسراییل در پدیداری زلزلهای که به فروپاشی حکومت اشغالگران در قدس شریف منجر میشود، موثر است.
حبیبی با اشاره به مذاکرات صلح همزمان با یوم الله قدس در واشنگتن اظهار کرد: مذاکرات سازش امروزه تبدیل به یک بازی و سرگرمی شده است. مردم جهان به ویژه جهان اسلام این مذاکرات را به رسمیت نمی شناسند، این مذاکرات عقیم است اگر عقیم نبود طی سه دهه گذشته از زمان انور سادات خائن تاکنون مذاکرات صلح جواب میداد. در حالی که آمریکاییها حتی یک قدم هم در مذاکرات سازش به جلو برنداشته اند هر چه بوده عقب نشینی و شکست بوده است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری با نشاط و بدون حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در ایران گفت: سال گذشته عده ای به تحریک منافقین و سران فتنه برای رژیم صهیونیستی خوش رقصی کردند و شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران دادند. خوشبختانه بسیاری از آنان فهمیدند که هزینه این اقدام بیش از درآمد آن است لذا امسال ترجیح دادند برای رژیم صهیونیستی آن هم در فضای خشم آلود مردم علیه این رژیم، به خوش رقصیها خاتمه دهند.
وی با اشاره به اخبار تجمع در جلوی منزل کروبی و نیز حوادثی مشابه در شیراز تصریح کرد: نباید آب به آسیاب مطرودان سیاسی ریخت و نباید کسانی خواسته یا ناخواسته در مسیری قرار گیرند که منجر به مظلوم نمایی خطاکاران شود.
حبیبی همچنین در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه که در مجلس مطرح است، تاکید کرد: ما استرداد لایحه را از طرف دولت کار درستی نمیدانیم، حداقل اثر این استرداد پدید آمدن تاخیر بیشتر در اجرایی شدن لایحه است اما به جای استرداد، پیشنهاد ما ایجاد تفاهم با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برای یافتن راههای تفاهم اقدامات جدیدی صورت گیرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمین به خصوص در ماه مبارک رمضان، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت.
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