حبیبی: رئیس جمهور به تذکر رهبر انقلاب لبیک عملی بگوید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، افزود‎: ‎دولت نهم و دهم توفیقات خوبی در مسیر پیشرفت کشور داشته که مورد عنایت رهبری معظم‎ ‎انقلاب بوده ‏است، اما نقدهایی هم به عملکرد دولت وارد است که باید برای تصحیح عمل‎ ‎دولت به آن توجه شود‎.

حبیبی نقدهای مقام معظم رهبری از عملکرد دولت را‎ ‎نمونه‌ای از نقدهای مشفقانه و سازنده توصیف و ‏اظهار کرد: اصولگرایان اگر در نقد‎ ‎درون گفتمانی ممشای مقام معظم رهبری را در نقد رعایت کنند کارها رو ‏به اصلاح‎ ‎می‌رود‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پرهیز از موازی کاری در‎ ‎سیاست خارجی، حل و فصل مناقشات در جلسه‌ ‏هیات دولت، اعتماد به وزرا در چارچوب وظایف‎ ‎محوله، تعیین اولویت‌ها در بودجه‌های فرهنگی، نهادینه کردن ‏نقدپذیری و سعه صدر در‎ ‎وزرا را از جمله نقدهای وارد به عملکرد دولت دانست و ابراز امیدواری کرد: رئیس ‏دولت‎ ‎با دید قبول انتقادات و عمل به آن بنگرند. توقع ما این است که به عنوان نمونه‎ ‎کارهای موازی در ‏سیاست خارجی با فوریت تعطیل شود تا لبیک عملی به تذکر مقام معظم‎ ‎رهبری باشد‎.

وی افزود: نقد دولت باید بر اساس حق و قانون صورت‎ ‎گیرد. کسانی که از این مسیر منحرف می‌شوند قصد ‏اصلاح ندارند‎.

حبیبی تسهیل زندگی مردم و اهتمام به چشم‌انداز‎ ‎بیست ساله و برنامه پنج ساله را در رویکرد عملیاتی ‏دولت مهم دانست و تاکید کرد‎:‎ مردم باید طعم شیرین خدمات دولت را در زندگی خود حس کنند تا درجه‌ ‏رضایتمندی آنان‎ ‎از نظام ارتقاء یابد. لذا از دولت می‌ خواهیم با تشکیل کارگروه‌ هایی برای تدوین‎ ‎شاخصه‌ های ‏عدالت، حرکت مسئولان را در رسیدن به بسط عدالت در جامعه مورد ارزیابی‎ ‎دقیق قرار دهند‎.

وی ادامه داد: موضوع اشتغال، رشد اقتصادی و‎ ‎بهر‌ه ‌وری در تسهیل زندگی مردم موثر است، دولت باید در ‏این زمینه اهتمام ویژه داشته‎ ‎باشد‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با مهم دانستن حفظ‎ ‎جهت‌گیری‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در دولت ‏بیان کرد: پایبندی به ارزش‌ ها،‎ ‎عدالت‌ طلبی، ساده زیستی، دوری از اشرافی‌ گری، تلاش، خدت بی‌ وقفه و ‏استکبار ستیزی‎ ‎رمز توفیقات دولت است. باید دولت این ارزش‌ها را در بدنه خود به گونه ‌ای نهادینه‎ ‎کند که ‏دولت ‌های پس از آن هم نتوانند خارج از این جهت‌ گیری‌ها حرکت کنند‎.

وی افزود: رئیس جمهوری و مجموعه دولت، علی القاعده‎ ‎می‌دانند رفتار دولت، مجلس و قوه قضاییه با ‏شاخصه‌های ارزشی دینی سنجیده می‌شود و‎ ‎مردم کارگزاران نظام را با حق می ‌سنجند نه حق را با ‏کارگزاران‎.

حبیبی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری‎ ‎با اساتید دانشگاه رمز پویایی علم در محافل ‏دانشگاهی ایران را مواجهه شجاعانه با‎ ‎آموزه‌های لیبرال دموکراسی غرب دانست و خاطرنشان کرد: جهاد ‏علمی در محافل دانشگاهی‎ ‎باید بر این اساس شکل گیرد که ما اجتهاد در برابر نص علوم غربی به ویژه ‏علوم انسانی‎ ‎متاثر از پیش فرض‌های اومانیسم و علم سکولار داشته باشیم‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مطالب خوبی‎ ‎که اساتید و روسای دانشگاه‌ها در این دیدار مطرح ‏کردند، اظهار کرد: امروز شاهد نوعی‎ ‎بیداری و نیز بیزاری از جهل و غفلتی هستیم که بنام علم سکولار در ‏دانشگاه‌ها تدریس‎ ‎می‌شود. سلوک روحی، معنوی و علمی اساتید در این عرصه حرف اول را می‌زند،‎ ‎دانشگاه‌ های کشور باید در تمهید چنین میدانی خود را آماده کنند. در چنین میدانی است‎ ‎که علم از انحصار ‏غربی‌ ها خارج می‌شود‎.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راهپیمایی‎ ‎عظیم و گسترده روز جهانی قدس بیان کرد: ‏تظاهرات یوم‌الله قدس امسال در ایران و در‎ ‎کشورهای جهان گسترده‌تر از هر سال بود. هر فریاد مرگ بر ‏اسراییل در پدیداری‎ ‎زلزله‌ای که به فروپاشی حکومت اشغالگران در قدس شریف منجر می‌شود، موثر ‏است‎.

حبیبی با اشاره به مذاکرات صلح همزمان با یوم ‌الله‎ ‎قدس در واشنگتن اظهار کرد: مذاکرات سازش امروزه ‏تبدیل به یک بازی و سرگرمی شده است. ‎مردم جهان به ویژه جهان اسلام این مذاکرات را به رسمیت ‏نمی ‌شناسند، این مذاکرات‎ ‎عقیم است اگر عقیم نبود طی سه دهه‌ گذشته از زمان انور سادات خائن ‏تاکنون مذاکرات‎ ‎صلح جواب می‌داد. در حالی که آمریکایی‌ها حتی یک قدم هم در مذاکرات سازش به جلو‎ ‎برنداشته‌ اند هر چه بوده عقب نشینی و شکست بوده است‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به‎ ‎برگزاری با نشاط و بدون حاشیه راهپیمایی روز جهانی ‏قدس امسال در ایران گفت: سال‎ ‎گذشته عده ‌ای به تحریک منافقین و سران فتنه برای رژیم صهیونیستی ‏خوش رقصی کردند و‎ ‎شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران دادند‎. خوشبختانه بسیاری از آنان فهمیدند که هزینه‌ این‏‎ ‎اقدام بیش از درآمد آن است لذا امسال ترجیح دادند ‏برای رژیم صهیونیستی آن هم در‎ ‎فضای خشم ‌آلود مردم علیه این رژیم، به خوش رقصی‌ها خاتمه دهند‎.

وی با اشاره به اخبار تجمع در جلوی منزل کروبی و‎ ‎نیز حوادثی مشابه در شیراز تصریح کرد: نباید آب به ‏آسیاب مطرودان سیاسی ریخت و‎ ‎نباید کسانی خواسته یا ناخواسته در مسیری قرار گیرند که منجر به ‏مظلوم نمایی‎ ‎خطاکاران شود‎.

حبیبی همچنین در مورد لایحه برنامه پنجم‎ ‎توسعه که در مجلس مطرح است، تاکید کرد:‌ ما ‏استرداد لایحه را از طرف دولت کار درستی‎ ‎نمی‌دانیم، حداقل اثر این استرداد پدید آمدن تاخیر بیشتر در ‏اجرایی شدن لایحه است‎ ‎اما به جای استرداد، پیشنهاد ما ایجاد تفاهم با تشکیل کمیته ‌ای متشکل از ‏نمایندگان‎ ‎مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برای یافتن راه‌های تفاهم اقدامات ‏جدیدی‎ ‎صورت گیرد‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان ضمن آرزوی‎ ‎قبولی طاعات و عبادات مسلمین به خصوص در ماه ‏مبارک رمضان، پیشاپیش عید سعید فطر را‎ ‎به همه‌ مسلمانان جهان تبریک گفت‏‎.