به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آئین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب هیئت وزیران، مجوز فعالیت شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران را صادر کرد.

براساس این مجوز و طبق مفاد بند پ ماده 1 آئین نامه مذکور، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و کلیه تامین کنندگان موظفند اطلاعات موردنیاز سامانه اعتبارسنجی را تامین کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر فعالیت شرکت ، نظارت می کند و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی از گزارشهای اعتبارسنجی شرکت در راستای بهبود تصمیمات اعتباری خود استفاده کنند.