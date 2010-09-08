در گفتگو با مهر عنوان شد: بررسی پرونده 6 هزار دانش آموخته بدهکار به صندوق رفاه/ ضبط اموال بدهکاران

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد پیگیری به منظور بازپرداخت بدهی دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شده است تا بتوانیم پرونده هایی که تسویه حساب نکرده اند را پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: براساس این پیگیری ها، پرونده های دانش آموختگانی که در سال 85 مهلت تسویه حساب آنها به پایان رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با آنها تماس گرفته شد تا از میزان بدهی خود به صندوق مطلع شوند.

جعفری یادآور شد: در مرحله اول پرونده 6 هزار دانش آموخته که هنوز بدهی تسهیلات اعتباری صندوق رفاه دانشجویان را پرداخت نکرده بودند مورد پالایش قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای امر به صورت تلفنی به افراد اطلاع داده شد و آنها از وضعیت بدهی و اقساط مطلع شدند خوشبختانه بیشتر این افراد پس از اطلاع از میزان بدهی خود، آن را پرداخت کردند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی اظهار داشت: برای افرادی که به آنها دسترسی نداشته باشیم نیز اخطاریه صادر می شود و 1.5 برابر مبلغ بدهی از اموال منقول و غیرمنقول فرد ضبط می شود.