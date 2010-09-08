تذکر نسبت به حضور بدون مجوز فردی از نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، عیوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به تذکر آیین‌نامه‌ داخلی مجلس افزود: براساس آیین‌نامه داخلی نماینده دادستان دیوان محاسبات، معاون امور مجلس هر یک از وزیران و هر یک از کارشناسان مجلس که حضور آنها در صحن مجلس ضروری باشد و معاونین امور مجلس دیگر دستگاه‌ها و نهادها می‌توانند با اجازه هیئت رئیسه در جلسه حضور پیدا کنند.

وی افزود: روز گذشته و امروز شاهد بودیم که افرادی در جلسه علنی مجلس حضور دارند که موجب بی‌نظمی جلسه شده‌اند و این اقدام نیز از ابتدای صبح امروز در جلسه علنی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در جلسه علنی مجلس فردی نباید بدون مجوز وارد شده و حرکت کند و یا چیزی را توزیع کند، افزود: اکنون یک نفر از نیروی انتظامی در جلسه حضور دارد که معاون امور مجلس نیروی انتظامی هم نیست و در میان صندلی‌ها حرکت می‌کند و در حال توزیع کاغذهایی است که موجب بی‌نظمی جلسه شده است.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت نیز در ادامه این تذکر گفت: اگر از مسئولان دستگاه‌های کشور شخصی در جلسه حضور دارد که بدون هماهنگی آمده است لطفاً‌ تذکر داده شود.