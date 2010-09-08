ادامه شهرک سازی اعتبار مذاکرات سازش را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سلام فیاض در کنفرانس خبری مشترک با "خوزه لوئیس زاپاترو" همتای اسپانیایی خود اظهار داشت: در صورت ادامه شهرک سازی در کرانه باختری (پس از پایان توقف 10 ماهه) مذاکرات مستقیم سازش با اسرائیلی ها اعتبار خود را از دست خواهد داد.

وی با بیان اینکه برخورد با موضوع شهرک سازی باید با جدیت بسیار صورت گیرد از جامعه بین الملل خواست که موضع بین المللی مشترکی را برای اعتراض به شهرک سازی اتخاذ کنند.

مذاکرات مستقیم سازش پنجشنبه هفته گذشته با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن آغاز شد.

دور بعدی مذاکرات 23 شهریور در شرم الشیخ مصر با حضور ابومازن، نتانیاهو و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برگزار شود.