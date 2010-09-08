انتظارات از بازار نسل سوم تلفن همراه/ تلویزیون سیار با موبایل نسل سوم

غلامرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فناوری‌ نسل سوم موبایل با هدف افزایش ظرفیت نسل دوم شبکه‌های همراه در دو سطح اطلاعات و صوت در دنیا گسترش یافته است گفت: این فناوری می تواند نقش بسزایی در گسترش خدمات صوتی موبایل و خدمات اطلاعاتی باند پهن در کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون صدا و مکالمه سهم بسیاری در حجم کلی ترافیک موبایل دارد و تقریبا 80 درصد درآمد اپراتورهای موبایل از ارائه خدمات صوتی و پیامک است گفت: فناوری نسل سوم موبایل با ارائه خدمات هدفمند دیتا می تواند این سهم را تغییر دهد اما این امر نیازمند زمان است.

این کارشناس مخابرات با تاکید بر اینکه ظرفیت اطلاعاتی فناوری نسل سوم موبایل به مراتب بیش از نسل دوم خواهد بود گفت: ارتباطات کم کم به سمت فناوریهای بی سیم با پهنای باند بالا در حرکت است و این امر زمینه ساز تسهیل نقل و انتقال اطلاعات در حجم بالا خواهد بود.

وی با بیان اینکه روز به روز بر استقبال بازار از خدمات اطلاعاتی فناوری نسل سوم در دنیا افزایش می یابد اضافه کرد: اگرچه خدماتی که مستلزم باند غیرپهن هستند مانند SMS همزمان مستلزم تجهیزاتی پیشرفته است اما استفاده فزاینده از اتصالات سیار نشان می‌دهد که مشترکان خواستار داشتن دسترسی بیشتر به خدمات سیار با باند وسیع هستند.



مرادی پیش بینی کرد که با ورود فناوری نسل سوم به کشور ظرفیت محدود شبکه‌های فعلی موبایل که باعث شده اپراتورها فقط در خصوص خدماتی چون صوت و پیامک فعالیت کنند از بین می رود و خدمات گسترده دیتا از طریق موبایل قابل انجام خواهد بود.



وی با بیان اینکه هزینه پشتیبانی از خدمات باند پهن و ترافیک اطلاعاتی در شبکه‌های فناوری نسل سوم بسیار بالا است و قطعا مشترکان عادی قادر به استفاده از آن نیستند اضافه کرد: این مسئله باید از سوی اپراتور سوم موبایل در نظر گرفته شود تا تسهیلاتی برای ارائه این خدمات به عموم مشتریان فراهم آید.