باشگاه تراکتورسازی تبریز از کریم باقری تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ در این مراسم که شامگاه سه شنبه در باغ صائب تبریزی تبریز برگزار شد استاندار آذربایجان شرقی،‌ فرمانده سپاه عاشورا، مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز حضور داشتند.

کریم باقری در سخنان کوتاهی در این مراسم از حضور در تبریز ابراز خوشحالی کرد و گفت: حضور در جمع بزرگان فوتبال تبریز که با اقدام ابتکاری باشگاه تراکتورسازی تبریز ممکن شده، بسیار خوشحال کننده و به یادماندنی است.

وی با بیان اینکه امیدواریم تیم تراکتورسازی در رقابتهای لیگ برتر جشن قهرمانی بگیرد،‌ افزود: حضور این تیم در رقابتهای آسیایی، باعث غرور خواهد بود.

کریم باقری در این مراسم هدایایی که دریافت کرد را به اکبر گوهرخانی، مدیرکل سابق تربیت بدنی آذربایجان شرقی و بیوک صباغ و صمد رسولی پیشکسوتان تیم فوتبال تراکتورسازی تقدیم کرد.