نسبت اندیشه هگل و فلسفه تحلیلی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی این سؤال می‌پردازد که آیا امکان بازگشت آرای هگل در فلسفه تحلیلی وجود دارد.

فلسفه تحلیلی از همان ابتدا و با قبول آرای برتراند راسل که در مخالفت با ایده‌آلیست است شروع می‌شود. راسل متافیزیک فلسفه ایده‌آلیستی را براساس منطق رد می‌کند.

ولی فیلسوفانی چون جان مک‌داول و رابرت براندوم این اندیشه راسل را نقد و سعی دارند با رجوع به آرای هگل، اندیشه او در فلسفه تحلیلی را مورد توجه قرار دهند.

این کتاب علاوه بر مقدمه، نتیجه و نمایه در هشت فصل سامان یافته است. فلسفه تحلیلی و فراز و فرود اندیشه کانت و هگل و هگل و فلسفه تحلیلی و پرسش متافیزیک از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

این کتاب با عنوان "فلسفه تحلیلی و بازگشت اندیشه هگلی" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.