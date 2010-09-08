سعد الحریری برای دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز وارد مکه مکرمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سعد الحریری در جریان سفر چند روزه خود به مکه برای انجام مناسک حج عمره با عبدالله بن عبدالعزیز دیدار خواهد کرد. وی در این دیدار پادشاه عربستان سعودی را در جریان نتایج گفتگوهای خود با بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار خواهد داد.

علاوه بر روابط بیروت و دمشق، آخرین تحولات لبنان از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

سعد الحریری 28 آگوست (6 شهر یور) برای دیدار با بشار اسد به دمشق سفر کرده بود که از زمان نخست وزیری اش پنجمین سفر به سوریه محسوب می شد.

در همین راستا "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعات مصر نیز عصر روز گذشته برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی به این کشور سفر کرد.