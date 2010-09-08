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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

به همت اساتید دانشگاه تبریز؛

کتاب جدید مهارتهای زندگی مقطع دبیرستان آماده چاپ شد

کتاب جدید مهارتهای زندگی مقطع دبیرستان آماده چاپ شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: کتاب جدید آشنایی با مهارتهای زندگی که توسط اساتید دانشگاهی مراکز علمی تبریز به رشته تحریر درآمده است، برای توزیع در بین دانش آموزان دبیرستانی سراسر کشور آماده چاپ شد.

علی داننده ظهر سه شنبه در حاشیه ششمین همایش اصحاب صنعت چاپ آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود:این کتاب که در چهار جلد به طبع رسیده است هم اکنون در مرحله صفحه آرایی بوده و به زودی در سطح انبوه به چاپ رسیده و در بین دانش آوزان سراسر کشور توزیع خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد، چاپ کتاب جدید آشنایی با مهارت های زندگی در تبریز به زودی به اتمام رسیده و مهر امسال با آغاز سالتحصیلی جدید،‌تدریس شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت:کتاب یاد شده جزو بهترین کتاب هایی است که تا کنون در این حوزه منتشر شده است.

داننده در عین حال نسبت به کمبود امکانات چاپخانه های آذربایجان شرقی برای چاپ با کیفیت این کتاب در تیراژ وسیع اظهار تردید کرد.

کد مطلب 1147885

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