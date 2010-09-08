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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

آیت الله شبستری:

بخش تعاون در مظلومیت به سر می برد

بخش تعاون در مظلومیت به سر می برد

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: بخش تعاون در کشور با وجود موفقیت هایی که کسب کرده است هنوز در مظلومیت به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه در دیدار با تعاونگران آذربایجان شرقی افزود: اگر چه در طول سال های گذشته با تاسیس وزارت تعاون تلاش شده است تا این بخش سازماندهی شود ولی وزارت تعاون وزارتخانه ای مظلوم است.

امام جمعه تبریز گفت:‌ رفع مظلومیت از تعاون نیازمند صداقت و فرهنگ‌سازی همچنین اخلاص در فعالیت تعاونگران است.

آیت‌الله مجتهد شبستری اظهار داشت: باید در تعاونی‌ها صداقت در رفتار حفظ شود و دفاتر تعاونی‌ها به صورت منظم و مرتب بوده و تمام حقوق افراد و اعضا با دقت محافظت شود.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب اظهار داشت: فعالان بخش تعاون باید بیش از پیش در رسانه های حضور یابند تا اهداف و برکات تعاون از این طریق بیشتر به اطلاع افکار عمومی برسد.

امام جمعه تبریز با اشاره به آیاتی از قرآن مجید و احادیث نبوی در مورد تعاون اظهار داشت: در قرآن کریم به صورت مستقیم بر ضرورت تعاون در نیکوکاری تاکید شده و از تعاون در گناه و فساد پرهیز شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعاون یک اصل مهم اسلامی و قرآنی است، افزود‌: در حدیث نبوی هم بر تعاون جامعه اسلامی بر نیکوکاری تاکید شده و با توجه به جایگاه تعاون در متون دینی، در جمهوری اسلامی نیز تعاون در قانون اساسی به عنوان یک اصل قانونی مورد تائید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ‌در حقیقت اقتصاد کشور بر سه مبنای دولت، تعاون و بخش خصوصی بنا نهاده شده و بر اساس اهمیت تعاون وزارت تعاون در سال 1370 در کشور تشکیل شد.

امام جمعه تبریز گفت: ‌با وجود تشکیل وزارتخانه تعاون، ‌مظلومیت این بخش در کشور ادامه دارد ولی با این حال فعالیت 6 هزار تعاونی در استان نیز قابل تقدیر است.

آیت الله مجتهد شبستری، مهم‌ترین و نخستین ثمره تعاون را اشتغال دانست و افزود: در تعاون سرمایه‌های کوچک جمع می‌شوند و کارهای بزرگی صورت می‌گیرد و در راستای رفع معضل بیکاری گام‌های بزرگی برداشته می‌شود.

وی، دیگر نتیجه مهم تعاون را جلوگیری از انحصار ثروت در دست عده‌ای معدود خواند و گفت: قرآن کریم با تکثر ثروت و امکانات در دست عده‌ای خاص مخالف است و تعاون از این امر جلوگیری می‌کند و عدالت اجتماعی را توسعه می دهد.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: تعاون پلکانی برای عدالت اجتماعی است و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فرصت‌های کار و اشتغال برای افراد کم توان مالی نیز فراهم شود.

وی اظهار داشت: تعاون تصدی‌گری و کارفرمایی دولت را نیز کاهش می‌دهد چرا که دولت کارفرمای خوبی نیست ولی ناظر خوبی می‌تواند باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعاونی‌ها و بخش خصوصی دلسوزتر از دولت هستند، گفت: ‌بخش خصوصی و تعاون به واسطه احساس تعلق و محاسبه سود و زیان دلسوزتر از بخش دولتی است.

وی اظهار داشت: برخی تنگ‌نظری‌ها مانع از واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی و تعاون می‌شود که این مسئله باید رفع شود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه تعاون از نظر معنوی نیز دارای اهمیت است اظهار داشت: همکاری و تعاون در خیر و نیکی خود اثرات معنوی زیادی در جامعه به همراه دارد.

وی برگزاری پرشکوه راهپیمایی روز قدس را از نمونه‌های عینی و معنوی تعاون در امور معنوی و خیر خواند.

کد مطلب 1147888

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