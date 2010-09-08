بخش تعاون در مظلومیت به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه در دیدار با تعاونگران آذربایجان شرقی افزود: اگر چه در طول سال های گذشته با تاسیس وزارت تعاون تلاش شده است تا این بخش سازماندهی شود ولی وزارت تعاون وزارتخانه ای مظلوم است.
امام جمعه تبریز گفت: رفع مظلومیت از تعاون نیازمند صداقت و فرهنگسازی همچنین اخلاص در فعالیت تعاونگران است.
آیتالله مجتهد شبستری اظهار داشت: باید در تعاونیها صداقت در رفتار حفظ شود و دفاتر تعاونیها به صورت منظم و مرتب بوده و تمام حقوق افراد و اعضا با دقت محافظت شود.
وی با تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب اظهار داشت: فعالان بخش تعاون باید بیش از پیش در رسانه های حضور یابند تا اهداف و برکات تعاون از این طریق بیشتر به اطلاع افکار عمومی برسد.
امام جمعه تبریز با اشاره به آیاتی از قرآن مجید و احادیث نبوی در مورد تعاون اظهار داشت: در قرآن کریم به صورت مستقیم بر ضرورت تعاون در نیکوکاری تاکید شده و از تعاون در گناه و فساد پرهیز شده است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعاون یک اصل مهم اسلامی و قرآنی است، افزود: در حدیث نبوی هم بر تعاون جامعه اسلامی بر نیکوکاری تاکید شده و با توجه به جایگاه تعاون در متون دینی، در جمهوری اسلامی نیز تعاون در قانون اساسی به عنوان یک اصل قانونی مورد تائید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در حقیقت اقتصاد کشور بر سه مبنای دولت، تعاون و بخش خصوصی بنا نهاده شده و بر اساس اهمیت تعاون وزارت تعاون در سال 1370 در کشور تشکیل شد.
امام جمعه تبریز گفت: با وجود تشکیل وزارتخانه تعاون، مظلومیت این بخش در کشور ادامه دارد ولی با این حال فعالیت 6 هزار تعاونی در استان نیز قابل تقدیر است.
آیت الله مجتهد شبستری، مهمترین و نخستین ثمره تعاون را اشتغال دانست و افزود: در تعاون سرمایههای کوچک جمع میشوند و کارهای بزرگی صورت میگیرد و در راستای رفع معضل بیکاری گامهای بزرگی برداشته میشود.
وی، دیگر نتیجه مهم تعاون را جلوگیری از انحصار ثروت در دست عدهای معدود خواند و گفت: قرآن کریم با تکثر ثروت و امکانات در دست عدهای خاص مخالف است و تعاون از این امر جلوگیری میکند و عدالت اجتماعی را توسعه می دهد.
امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: تعاون پلکانی برای عدالت اجتماعی است و زمینهای را فراهم میکند تا فرصتهای کار و اشتغال برای افراد کم توان مالی نیز فراهم شود.
وی اظهار داشت: تعاون تصدیگری و کارفرمایی دولت را نیز کاهش میدهد چرا که دولت کارفرمای خوبی نیست ولی ناظر خوبی میتواند باشد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعاونیها و بخش خصوصی دلسوزتر از دولت هستند، گفت: بخش خصوصی و تعاون به واسطه احساس تعلق و محاسبه سود و زیان دلسوزتر از بخش دولتی است.
وی اظهار داشت: برخی تنگنظریها مانع از واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی و تعاون میشود که این مسئله باید رفع شود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه تعاون از نظر معنوی نیز دارای اهمیت است اظهار داشت: همکاری و تعاون در خیر و نیکی خود اثرات معنوی زیادی در جامعه به همراه دارد.
وی برگزاری پرشکوه راهپیمایی روز قدس را از نمونههای عینی و معنوی تعاون در امور معنوی و خیر خواند.
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