به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی تایلند در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در دو بخش زنان و مردان از 20 شهریورماه به مدت دو روز در پیست "هوامارک" بانکوک برگزار می‌شود که رکابزنان ایران برای چندمین سال متوالی راهی این کاپ خواهند شد.

این مسابقات که در تقویم اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری در کلاس IM1 به ثبت رسیده است، در 9 ماده بخش پیست و در مواد اسپرینت، تیم اسپرینت، تعقیبی انفرادی و تیمی، یک کیلومتر تایم تریل، 500 متر تایم تریل، کایرین، اومنیوم و دور امتیازی برگزار می‌شود.

رضا جبرئیلی، علی علی عسگری، احمد اصغرپور، علیرضا حقی، حسین ناطقی، عباس سعیدی تنها، امیر زرگری و آروین معظمی گودرزی در بخش مردان و زهرا نجار صادق زاده، عادله نوری، مریم عابدی و مریم غیاثوند در بخش بانوان ورزشکاران اعزامی کشورمان به کاپ آسیایی تایلند هستند.

در این میدان تدارکاتی که پیش از بازی‌های آسیایی گوانگجو برای تیم ملی در نظر گرفته شده است، "مارکوس توماس نایگل" آلمانی در اولین سفرش رکابزنان را به عنوان سرمربی همراهی خواهد کرد.