تمام مصری ها بیانیه تغییر را امضا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، محمد البرادعی شب گذشته در دیدار با رهبران صنف کارگری از تمام مصری ها خواست که بیانیه هفت گانه تغییر را امضا کنند.

وی اظهار داشت: پروژه تغییری که از آن سخن می گویم و گروه های اپوزیسیون مصر نیز آن را پذیرفته اند مبتنی بر این است که دموکراسی بدون عدالت اجتماعی معنا ندارد و همچنین زندگی در سایه نظام دموکراتیک که اصل عدالت و حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را رعایت نمی کند امکان پذیر نیست.

البرادعی طی هفته های اخیر دیدارهایی را با کارگران، هنرمندان و ادبای مصر انجام داده است. تاکنون نیم میلیون مصری بیانیه تغییر را امضا کرده اند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر همچنین تهدید کرده در صورتی که دولت مصر خواسته های مخالفان مبنی بر ایجاد تغییر و اصلاحات در کشور را اجرا نکند وی مردم را به نافرمانی مدنی و آمدن به خیابان ها دعوت خواهد کرد.