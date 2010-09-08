به گزارش خبرگزاری مهر، هولیه بیست و پنجمین مربی و دومین مربی خارجی تاریخ باشگاه آستون ویلا خواهد بود. "ژوزف ونگلوش" اهل جمهوری چک دو دهه قبل هدایت ویلا را بر عهده داشت و حالا مربی 63 ساله پیشین لیورپول قرار است در ویلاپارک مشغول به کار شود.

اسپورتینگ لایف گزارش داد، این مربی با انعقاد قراردادی سه ساله به آستون ویلا می پیوندد. هولیه پنجمین مربی آستون ویلا در هزاره جدید است. پیش از این "جان گرگوری"، "گراهام تایلور"، "دیوید اولری" و "مارتین اونیل" در این تیم مربیگری کرده‌اند.

گفته می شود پس از توافق قطعی با "رندی لرنر" ، مالک آمریکایی باشگاه آستون ویلا، مراسم معارفه ژرار هولیه روز پنج شنبه یا جمعه برگزار خواهد شد.