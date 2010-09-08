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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

دهمین جشنواره گل و گیاه محلات برگزار می شود

دهمین جشنواره گل و گیاه محلات برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: دهمین جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه شهرستان محلات در دهکده گل این شهرستان برگزار می شود.

مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این جشنواره از 23 تا 27 شهریور ماه به مدت پنج روز برگزار می شود.

علی صفری با بیان اینکه تاکنون ۳۹  شرکت جهت حضور در بخش صنایع جانبی و ۳۱  شرکت در بخش گل و گیاه ثبت نام کرده اند افزود: 11 شرکت نیز در بخش صنایع جانبی به نمایندگی از کشورهای چین، هلند، آلمان، ایتالیا، آمریکا، بلژیِک و کنیا در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
 
صفری با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این جشنواره 22 شهریور در ساعت 15 در مرکز تحقیقات گل و گیاه برگزار می شود اضافه کرد: استانهایی که در تولید گل و گیاه فعالیت دارند در این جشنواره شرکت می کنند.
 
وی ادامه داد: همچنین همایش ملی با عنوان بهبود و توسعه بازار گل و گیاهان زینتی ایران همزمان با جشنواره گلهای داوودی در تاریخ پنجم آبانماه سال جاری در محل ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1147913

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