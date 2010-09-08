مجید امرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از این پس گروه‌های حرفه‌ای تئاتر خیابانی با عنوان خاص و ترکیب گروهی تعریف شده با پیشینه مشخص فعالیت نمایشی در تهران ثبت می‌شوند. به زودی در استان‌های دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد. گروه‌های حرفه‌ای تئاتر خیابانی پس از ثبت عنوان گروه‌ها با تعاریف مشخص می‌توانند متقاضی اجرای عمومی باشند که به تناوب برای آن‌ها برنامه ریزی می‌شود.



وی افزود: اولین قدم، اجرای 10 گروه تئاتر خیابانی است که از عید سعید فطر در فضای در نظر گرفته شده اطراف مجموعه تئاتر شهر شروع می‌شود.



مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره‌ کل هنرهای نمایشی درباره حمایت از اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی خاطرنشان کرد: میزان حمایت‌ها از گروه‌های نمایشی خیابانی توسط شورای "حمایت از اجراهای عمومی" بسته به تعداد نفرات نمایش، تعداد اجراها و جذب مخاطب بیشتر خواهد بود.



امرایی همچنین از راه‌اندازی مکان دائمی تئاتر خیابانی در فضای اطراف خانه هنرمندان ایران خبر داد و گفت: صحبت‌های اولیه برای راه‌اندازی این مکان با دکتر مجید جوزانی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران انجام شده است. با راه‌اندازی این مکان تئاتر خیابانی دارای دو مکان دائمی اجرا خواهد بود.



وی با اشاره به اجرای پیش پرده‌خوانی پیش از اجرای نمایش‌های خیابانی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دفتر تئاتر خیابانی گفت: اجرای پیش پرده‌خوانی قبل از اجرای هر نمایش خیابانی باعث می‌شود که هم مردم حاضر در محل گرد محل اجرا جمع شوند و هم اثر نمایشی معرفی شود. همچنین اجرای پیش پرده‌خوانی امکان فروش بلیت را برای گروه‌ها فراهم می‌کند.