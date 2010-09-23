رایانه قدیمی دهه 90 همچنان مورد علاقه فرانسویها/ تصویر "مینی تل"

به گزارش خبرگزاری مهر، "مینی تل" یک جعبه کوچک قهوه ای یا خاکستری با یک نمایشگر، صفحه کلید و مودم بود که در عصر پیش از اینترنت موفقیت بسیاری کسب کرده بود. رایانه ای قدیمی که تاکنون به نظر می رسید که دیگر مرده و به خاک سپرده شده باشد.

این درحالی است که اکنون به نظر می رسد حداقل در فرانسه این رایانه هنوز نمرده است. در دهه 90 که اینترنت رواج نیافته بود 9 میلیون خانواده فرانسوی از طریق این رایانه کوچک و با اتصال به یک خط تلفن پیامهای خرید و مشاوره های خود را برای مراکز اطلاع رسانی تلفنهای گویا ارسال می کردند.

اکنون "تله کام فرانسه" در گزارشی نشان داده که همچنان یک میلیون دستگاه "مینی تل" مشغول به کار است.

سال گذشته این شرکت مخابراتی 74 میلیون اتصال به تلفنهای گویا را از طریق مینی تل ثبت کرده بود به طوری که تله کام فرانسه که همه ساله کتابهای زرد راهنمای تلفن را منتشر می کند اعلام کرد که تلفن گویای 3611، شماره تاریخی برای ارائه راهنمای تلفن (تلفن گویا معادل 118 در ایران) از طریق مینی تل را بسته است. این درحالی است که در سال 2009 بیش از 12 میلیون اتصال رایانه "مینی تل" به این تلفن گویا انجام شده بود.

این گزارش نشان می دهد که کاربران مینی تل یا همان غربت زدگان علاج ناپذیر این شبکه قدیمی به خصوص سالمندانی هستند که هنوز اتصال به اینترنت را یاد نگرفته اند.

همچنین شیفتگانی هم وجود دارند که معتقدند این فناوری ماقبل تاریخ، سریعترین و کاربردی ترین دستگاه برای جستجو کردن است. به طوری که برای استفاده از آن یک خط معمولی تلفن کافی است و نیازی به اتصالات سریع و پرداخت حق اشتراکات ویژه نیست.

براساس گزارش لارپوبلیکا، از سویی دیگر، بسیاری از کاربران معتقدند که مینی تل برای مدیریت اطلاعات شخصی بسیار امن تر از اینترنت است به طوری که 23 درصد از اتصالاتی که امروز از طریق این رایانه انجام می شود مربوط به خدمات بانکی است.

از طریق مینی تل امکان تبادل عکس وجود ندارند و این رایانه قدیمی تنها قادر به انتقال متن است. تله کام فرانسه در حال حاضر دو هزار و 400 تلفن گویا را برای ارائه خدمات به این سیستم رایانه ای فعال نگه داشته است که طیف وسیعی از اطلاعات از فال روز تا آب و هوا را ارائه می دهند.

در عصر طلایی یعنی در نیمه دهه 90 تعداد این شماره ها بیش از 25 هزار بود. هر چند امروز از تعداد آنها به شدت کاسته شده است اما وجود همین تعداد کم شماره نشان می دهد که هنوز برای وداع با "مینی تل" قدیمی بسیار زود است.