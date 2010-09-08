کنگره بین المللی احمدبن اسحاق در کرمانشاه و قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وجود مبارک احمد ابن اسحاق به عنوان یکی از شخصیت های بزرگ دینی است که مردم منطقه تا کنون نسبت به آن غافل بوده اند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی احمد ابن اسحاق در کرمانشاه گفت: برای برگزاری این کنگره سه کمیته علمی، اجرایی و تبلیغات و اطلاع رسانی تشکیل شده است که وظیفه کمیته اطلاع رسانی آن به عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: دبیرخانه این کنگره هم اکنون در قم و کرمانشاه تشکیل شده است که محققان می توانند مقالات خود را در خصوص این شخصیت بزرگ دینی به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با تأکید بر این که برگزاری این همایش بر اساس یکی از مصوبات شورای فرهنگ عمومی و تأکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه است، افزود: این همایش به مدت دو روز با حضور شخصیت های کشوری در قم و کرمانشاه مهر ماه برگزار خواهد شد.

رجبی ترویج معارف اهل بیت (ع) از طریق معرفی ابعاد مختلف شخصیتی احمد ابن اسحاق، انجام تبلیغات منسجم و هماهنگی و بهره گیری از قابلیت های تبلیغاتی دستگاه های مختلف را از اهداف کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی این کنگره عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان از رسانه های گروهی استان درخواست کرد به منظور معرفی این شخصیت بزرگ و ایجاد موج تبلیغاتی وسیع تا روز برگزاری کنگره نظرات ودیدگاه های شخصیتهای مهم کشوری را انعکاس دهند.