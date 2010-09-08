83 میلیارد ریال آلات صیادی غیرمجاز در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در نشست یگان حفاظت شیلات استان افزود: همچنین در سال 87 حدود 37 میلیارد ریال با جمع آوری آلات غیرمجاز به صیادان غیرمجاز خسارت وارد شده است.

وی اظهار داشت: از آنجائیکه دریای خزر با منابع ارزشمند آبزیان سرمایه ملی است لذا همه ما موظف هستیم با بهره برداری اصولی از این ذخائر برای تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و کسب درآمد از مواهب الهی، این ذخائر ارزشمند را برای نسلهای آتی نیز نگه داریم.

وی تصریح کرد: ذخائر ارزشمند دریای خزر میراث گذشتگان و امانتی دست ما برای آیندگان است، به همین علت رسالت نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان در استان در این زمینه بسیار مهم و حساس است.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: طی مراسمی از کارکنان سخت کوش یگان حفاظت منابع آبزی شیلات گلستان تجلیل می شود و در مراسمی که برگزار می شود از پیشکسوتان یگان حفاظت در استان نیز قدردانی خواهد شد.

وی افزود: بنا داریم در این مراسم از مدیران پر تلاش که حامی شیلات و نیروهای یگان حفاظت بودند نیز تقدیر شود.

پاسندی گفت: با توجه به تلاش های بی شائبه نیروهای یگان حفاظت منابع آبزی در استان به ویژه در سال گذشته، تصمیم گرفتیم برای اولین بار چنین مراسمی را در شهرستان تازه تأسیس گمیشان برگزار کنیم.