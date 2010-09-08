لامپهای پرمصرف بخش تجاری فارس جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین صالحی افزود: این اقدام در راستای اشاعه فرهنگ مصرف بهینه بر اساس سیاستهای کلان شرکت توانیر و شرکت توزیع برق فارس اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه بخشنامه به تمامی مدیریتهای توزیع برق در سطح استان فارس ابلاغ شده، بیان کرد: مدیران توزیع برق شهرستانها موظف شده اند طی هماهنگی با فرماندار، امام جمعه، دادستان، مجامع امور صنفی و سیار دوایر و مسئولان محلی اقدام به اجرای این بخشنامه کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان فارس با اشاره به اینکه عملکرد مدیریتهای برق در شهرستانها در قالب فرمی باید به ستاد اعلام شد، استفاده از لامپهای پر مصرف را اقدامی مغایر با اهداف وزارت نیرو و مصالح جامعه و مردم ارزیابی و اضافه کرد: استفاده از لامپهای التهابی و کم بازده علاوه بر هدر رفتن انرژی برق، موجب اثرگذاری منفی روانی در اجتماع و بر مردم خواهد شد.

صالحی بیان کرد: بر اساس بخشسنامه توانیر تمامی لامپهای پرمصرف مورد استفاده در بخش تجاری باید تا پایان شهریورماه امسال جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان شرکت توزیع در بازدیدهای دوره ای خود عملکرد هر مدیریت برق در شهرستانها را ارزیابی و اعلام می کنند، عنوان کرد: مسئولیت اجرای کامل و دقیق این بخشنامه بر عهده مدیران برق هر شهرستان است.