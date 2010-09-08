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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

داوران فیلمهای 313 ثانیه‌ای جشنواره دفاع مقدس معرفی شدند

داوران فیلمهای بخش 313 ثانیه‌ای یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صدرعاملی، ابوالفضل جلیلی، مهدی فرجی، سیدکاظم علوی و عبداستار کاکایی آثار این بخش را داوری می‌کنند. این هیئت قرار است 50 فیلم راه یافته به بخش مسابقه "نگاه نو" را ارزیابی کنند. 

بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در برپایی این جشنواره سهمیم هستند.

جشنواره فیلم دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه در تهران، هشت استان کشور و همزمان در پنج کشور جهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1147935

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