"برایان لادروپ" سرطان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، لادروپ 41 ساله عصر سه شنبه اعلام کرد، پزشکان تشخیص دادهاند که او در مراحل اولیه بیماری سرطان قرار دارد. هافبک پیشین تیمهای گلاسکو رنجرز، بایرن مونیخ، فیورنتینا، میلان و چلسی گفت پزشکان معالج به بهبود او خوشبین هستند اما او یک مبارزه دشوار پیش رو دارد.
لادروپ به تی وی 3 دانمارک گفت: من واقعا از این تشخیص بهت زده شدم و میدانم که مبارزهای سخت و دشوار پیش رویم قرار دارد، مبارزهای که من برنده از آن خارج خواهم شد.
وی تاکید کرد: می خواهم از انرژیام برای فائق آمدن بر این بیماری استفاده کنم. می توانم با کمک خانوادهام و نزدیکترین دوستانم بر این مشکل غلبه کنم.
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