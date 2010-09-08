قبوض برق 200 هزار تومانی بدون یارانه اعمال شد/ پرداخت اقساطی قبوض

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره قبوض برق برخی مشترکان که با افزایش شدید قیمتی مواجه بوده است، گفت: از سال 83 به بعد هیچ تغییری در نرخ برق داده نشده و متوسط نرخ برق، همچنان ثابت است، در عین حال منحنی قیمت برق به نحوی است که تا زیر الگوی مصرف، قیمت حداکثر حدود 100 ریال برای هر کیلووات ساعت محاسبه می شود. بیشتر مشترکان شبکه برق کشور کمتر از الگو، مصرف می کنند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تقسیم بندی پنج‌گانه برای الگوی مصرف برق در کشور افزود: 5 منطقه نرخ برق در کشور وجود دارد که شامل منطقه عادی، گرم1، گرم2، گرم3 و گرم 4 است. بر این اساس در مناطق عادی که تهران نیز در این دسته قرار می گیرد، الگوی مصرف برق در زمستان 200 کیلووات ساعت و در تابستان 300 کیلووات ساعت است. بنابراین متوسط الگو در مناطق عادی 250 کیلووات ساعت محاسبه می شود.

وی تصریح کرد: اگر مشترکی کمتر از 250 کیلووات ساعت در ماه، برق مصرف کنند، هزینه برق وی به ازای هر کیلووات ساعت 100 ریال است، بنابراین در قبض که دوره ای دو ماهه را شامل می شود، حداکثر صورتحساب 5 هزار تومان خواهد بود. به این معنا که اگر مشترکی در یک دوره(2 ماه) 500 کیلووات برق مصرف کند، باید بابت آن 5 هزار تومان بپردازد.

بهزاد افزود: در قبوض مشترکانی که از 250 کیلووات بالاتر مصرف دارند، علاوه براینکه میزان مصرف بالا می رود، متوسط نرخ نیز افزایش خواهد یافت؛ به نحوی که قیمت برق برای مشترکانی که بین 250 تا 350 کیلووات مصرف دارند، متوسط قیمت برق، 150 ریال بابت هر کیلووات ساعت خواهد بود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: مشترکانی که در رنج 600 کیلووات در ماه و 1200 کیلووات در یک دوره(2 ماه)، برق مصرف می کنند باید به ازای هر کیلووات ساعت 400 ریال بپردازند، بنابراین صورتحساب چنین مشترکی که 1200 کیلووات در دو ماه مصرف کرده باشد، حدود 48 هزار تومان خواهد شد.

وی علت اصلی بالا رفتن قیمت برق برخی مشترکان را روزهای تابستانی گرم و متوالی و در نتیجه افزایش مصرف برق دانست و اظهار داشت: کنتورها بدون دخالت‌های انسانی میزان مصرف برق را به ثبت می رسانند و فرآیند صدور قبوض نیز به صورت کامپیوتری صورت می گیرد، بنابراین خطا در حد صفر است و بنابراین، هر مشترک به هر اندازه که مصرف کرده باشد، قبض دریافت می کند.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: البته تعداد اندکی از مشترکان مصارفی بالاتر از الگوی تعیین شده دارند و برخی از آنها، به خاطر تابستان گرم امسال، از کولرهای گازی استفاده کرده اند، این درحالی است که مصرف برق کولرهای گازی، 4 تا 5 برابر کولرهای آبی است، در نتیجه مصارف شدیدا افزایش پیدا کرده است.

بهزاد به ارایه مثالی در خصوص قبض برق یکی از مشترکان در استانهای شمالی اشاره کرد و گفت: این مصرف کننده در سال گذشته، 400 کیلووات در هر ماه مصرف کرده است؛ در حالی که مصرف وی در سالجاری به 2580 کیلووات رسیده است، بنابراین مصارف این مشترک به شدت افزایش یافته و قیمت برق وی نیز به شدت بالا رفته است. بنابراین ریشه اصلی افزایش برخی صورتحسابهای برق به خصوص در استانهای شمالی، استفاده شدید از کولرهای گازی در زمان طولانی از شبانه روز بوده است.

وی به ارایه تسهیلات از سوی وزارت نیرو به مشترکان در استانهای شمالی اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو برای رفاه حال مشترکان استانهای شمالی، دستور داده است تا رقم قبض در اقساط طولانی، امهال شود، ضمن اینکه در حال بررسی اطلاعات سازمان هواشناسی است تا با توجه به درجه حرارت و رطوبت ظرف 3 سال گذشته، گیلان و مازندران را از مناطق عادی خارج و در مناطق گرم جای دهد.

بهزاد ادامه داد: در صورت نهایی شدن این بررسی و کسب مجوزهای لازم از سوی وزارت نیرو، صورتحساب مشترکان استانهای شمالی مجدد براساس مناطق گرم صادر خواهد شد و اگر مشترکی، پول بیشتری پرداخت کرده باشد به وی بازپرداخت شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: وزارت نیرو این اطمینان خاطر را به استانهای شمالی کشور می دهد که جای هیچگونه نگرانی نیست و موضوع کاملا بررسی خواهد شد تا این مشکل حل شود.

وی از مردم درخواست کرد که اگر بنا به ضرورت مجبور به استفاده از کولرهای گازی هستند، حتما در ساعات کمتری از شبانه روز، به استفاده از آنها بپردازند تا قبض برق آنها رقم بالایی نداشته باشد.چراکه وقتی مصرف از الگو بالاتر می رود، هم میزان مصرف و هم میانگین نرخ بالا می رود.

بهزاد گفت: اگر مصارف برق از 825 کیلووات در ماه بالاتر رود، میانگین نرخ به ازای هر کیلووات ساعت 773 ریال می شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سئوال که مشترکان تهرانی که نسبت به قبوض خود معترض هستند باید به کجا مراجعه کنند، گفت: ادارات برق شعبه های مختلف شرکت توزیع برق تهران بزرگ در خدمت مردم و آماده بررسی و پاسخگویی به آنها هستند تا اگر نیاز باشد، توضیحات را ارایه دهند و حتی در موارد خاص، امکان پرداخت قبوض به صورت اقساطی نیز وجود دارد.

بهزاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای یک مشترک دو قبض صادر شده است، گفت: من این موضوع را ندیده یا نشنیده ام که دو قبض در بازه زمانی مشخصی صادر شده باشد؛ اما اگر این اشتباه به وجود آمده باشد که احتمالش بسیار ضعیف است، مشترک می تواند به ادارات برق مراجعه کند.

وی با بیان اینکه مبالغی که برای مشترکان پرمصرف محاسبه می شود، بدون یارانه خواهد بود، تاکید کرد: اگر مصرف یک مشترک از مرز 825 کیلووات در ماه بگذرد، به ازای هر کیلووات ساعت 773 ریال باید بپردازد که به این رقم، یارانه ای تعلق نمی گیرد.

بهزاد گفت: البته وزارت نیرو برای رفاه حال مردم، قیمت تمام شده برق را معادل سال گذشته یعنی 773 ریال اعمال کرده و هنوز قیمت برق مصوب بودجه 89 که معادل 832 ریال در هر کیلووات ساعت است را لحاظ نکرده است.

مهر سه شنبه هفته جاری گزارش داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور با وجود اینکه هنوز آغاز نشده اما قبوض برق، شهروندان تهرانی را همچون مردم شمال کشور شوکه کرده است.

این گزارش نشان می دهد: قبوض برق 150 ، 200 و حتی بیش از 220 هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است.

یکی از مشترکان برق در شهر تهران با بیان اینکه کولر گازی در منزل خود ندارد، به خبرنگار مهر گفت: قبض برق 203 هزار تومانی وی را شوکه کرده است.

در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط 10 هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از 50 هزار تومان آمده است.

این موضوع حتی برای برخی مشترکان برق که همیشه قبض برقشان زیر 1000 تومان بود، صادق است به طوری که در قبض دوره جدید این مشترکان رقم بیش از 7 هزار تومان درج شده است.

در این میان، اگر مسئولان وزارت نیرو نیز قبض برق منزلشان را کنار یکدیگر بگذارند، قطعا به این نتیجه می رسند که اتفاقی در قبوض برق مردم پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها افتاده است. اگرچه برخی‌ها درج رقمهای نجومی در قبوض برق را تلنگری به مردم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعبیر می‌کنند.