ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مهمترین راه برای حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، وحید کمالی صبح چهارشنبه در در دیدار با شهردار بندرعباس که با هدف بررسی راهکارهای تعامل و همکاری متقابل میان رسانه استانی با شهرداری بندرعباس صورت گرفت، گفت: شهرداری یک مدیریت کلان نگر است و از وسعت کار خاصی برخوردار است.

وی افزود: رویکرد رسانه استانی و پخش برنامه به زبان محلی و متناسب با فرهنگ مردم محمل خوبی برای ورود شهرداری به عرصه اطلاع رسانی است.

کمالی گفت: نگاه خاکستری به برخی مسائل برای بیان ضعف و تضعیف نیست بلکه برای آگاهی بخشی و همراه کردن مردم است و ما در این راه می توانیم آینه شهر باشیم چرا که مردم محق خدمت رسانی و ارائه خدمات هستند.

مدیرکل مرکز خلیج فارس با تبریک انتصاب شهردار بندرعباس آمادگی خود را برای تعامل، همکاری و ارتباط متقابل اعلام کرد.

در این دیدار محمد جواد سلطانزاده شهردار بندرعباس گفت: همیشه نگاه سفید به مسائل و اوضاع جامعه کارساز نیست و ممکن است باعث بروز و شک و تردید شود ولی وقتی مشکلات در کنار خدمات انجام شده به مردم ارائه شود، امیدواری و اعتماد مردم افزایش می یابد.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه ما نباید از طرح مشکلات هراس داشته باشیم، گفت: ارائه منطقی و صحیح مشکلات می تواند باعث دریافت راه حل برای آن باشد و در این راه ما صدا و سیما را بعنوان همیار و بازوی فرهنگی خود می دانیم.