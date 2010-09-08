به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی ضمن بیان این مطلب افزود: بازیهای آسیایی در یک پروسه 4 ساله تعریف می شود که سال آخر آن به لحظ فنی،علمی، پشتیبانی و تدارکاتی از اهمیت بالاتری برخورداراست اما برنامه ریزی برای هر دوره بلافاصله پس از برگزاری دوره قبلی آن آغاز می شود.



سجادی گفت: یقینا برای گوانگجو همه آنهایی که درگذشته وحال تلاش کرده اند سهیم خواهند بود اما کارشناسان و اهالی ورزش می دانند که یکسال منتهی به بازیهای آسیایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و ما در این یکسال تمام سعی و تلاش خود را در سازمان تربیت بدنی به خرج داده ایم تا تیم های ورزشی اعزامی به این بازیها به لحاظ آمادگی های روحی و روانی، پشتیبانی، بازیهای تدارکاتی و اردوهای متعددی که نیاز است کمبودی را حس نکنند.



معاون سازمان تربیت بدنی اظهار داشت : البته با توجه به اتفاقات و فراز و نشیب هایی که در4 سال گذشته برای ورزش ما افتاد از قبیل مباحثی که فوتبال ما با فیفا داشت ، نتایجی که درالمپیک پکن به دست آمد، کشمکش انتخاباتی بین سازمان و کمیته ملی المپیک و فراز و نشیب هایی از این قبیل امیدواریم بر روند آماده سازی تیم های ورزشی اعزامی به گوانگجو تاثیر منفی نگذاشته باشد.

حمید سجادی با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه های سازمان تربیت بدنی به گونه ایی تنظیم شده که درگام نخست بازیهای آسیایی گوانگجو را هدف قرار داده ایم و همین مسیر به بازیهای المپیک 2012 لندن منتهی می شود . علاوه بر این و در دورنمایی که تعریف شده بازیهای المپیک 2016 و 2020 را نشانه رفته ایم و برای اینکه به نمونه هایی از این مهم اشاره کنیم از برنامه ریزی برای رشته های پایه و مدال آور باید یاد کنیم که در دستور کار قرار گرفته است.



سجادی یادآورشد: رشته های پایه مانند دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک در کنار رشته های پرمدال از قبیل تیراندازی، تیر و کمان، دوچرخه سواری، قایقرانی و بوکس در اولویت برنامه ریزی هاست و سمت و سوی برنامه درازمدت ما در این مسیر است که در المپیک های 2016 و 2020 ورزش ایران امکان مدال آوری قابل توجهی داشته باشد.



سجادی گفت: شاید خیلی خوشبینانه و بلندپروازی باشد اما باید باور کنیم که ما در ایران به لحاظ استعداد واقعا درحد عالی و مطلوب قرار داریم و در هر رشته ایی که برنامه ریزی و مدیریت خوبی اعمال شده موفق بوده ایم که نمونه های بارز آن در تکواندو، کاراته، والیبال، شطرنج، کشتی، دوومیدانی و بسکتبال است که هم اکنون ما در آسیا و جهان جزو مدعیان اصلی به شمار می رویم .



سجادی در همین خصوص اضافه کرد: یکی دیگر از رویکردهای ما در سازمان تربیت بدنی ثبات مدیریت، مشخص شدن وضعیت فدراسیون هایی که رئیس نداشتند یا به صورت سرپرست اداره می شدند، حمایت از مدیران کاربلد و متخصص در بدنه ورزش و تاکید بر توسعه ورزش همگانی که اعتقاد دکتر سعیدلو بر این موارد مهم استوار است بوده و اگر دقت شود می بینیم که از یکسال پیش تا به امروز 54 مجمع شامل 21 مجمع انتخاباتی و 33 مجمع عادی و سالیانه برگزار کرده ایم و هدف همه اینها کمک به ثبات مدیریت در فدراسیونها و حمایت از مدیران کاردان و کاربلد بوده است.