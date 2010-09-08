قسمت نیست تمام بازیکنانم را در اختیار داشته ‌باشم

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه آمادهسازی فولاد در مدت زمان تعطیلی بازیهای لیگ اظهار داشت: تعطیلات لیگ برای ما که برخی بازیکنان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، خوب بود. این تعطیلات فرصتی بود برای اینکه به هماهنگی بیشتری از قبل برسیم، علاوه بر این تمام سعی خود را برای حفظ آمادگی بازیکنان انجام دادیم. در این مدت یک بازیکن خارجی را نیز تست کردیم اما چون کیفیت بازی او منطبق با نیازهای ما نبود، با او قراردادی امضا نکردیم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در خصوص بازی مقابل صنعتنفت، تصریح کرد: صنعتنفت یکی از تیمهای خوب و جوان لیگبرتر است که تا اینجا بازیهای خوبی به نمایش گذاشتهاند. با این حال بیتوجه به این مسائل برای پیروزی و انشاالله کسب 3 امتیاز به میدان میرویم.
وی با اشاره به حساسیت بالای این مسابقه بین هواداران دو تیم، گفت: در این خصوص فقط میتوانم بگویم امیدوارم هواداران خوب آبادان، شاهد بازی تماشاگرپسندی باشند. حضور تماشاگران روی تمام بازیها تاثیر میگذارد اما طبیعتا حساسیت بین هواداران جنوبی بیشتر است.
مجید جلالی در مورد در اختیار نداشتن چند بازیکن اصلیاش در این بازی، اظهار داشت: مثل اینکه قسمت نیست من تمام بازیکنانم را در اختیار داشته باشم. برای این مسابقه به غیر از بازیکنان مصدوم تیم، خسروی و شاهوردی را به دلیل محرومیت نداریم و طبیعتا به فکر جایگزین آنها هستیم.
دیدار تیمهای صنعتنفت آبادان و فولاد خوزستان از هفته هشتم رقابتهای لیگبرتر جمعه از ساعت 18:45 در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
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